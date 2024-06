video suggerito

Italia fenomenale al Roland Garros, stiamo dominando: Sinner, Paolini e i doppi tutti in semifinale Jasmine Paolini raggiunge due semifinali in poche ore al Roland Garros 2024, l’Italia è in semifinale in tutti e quattro i tabelloni principali del torneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gabriele Mento

Quella di oggi è stata un'altra giornata storica per l'Italia al Roland Garros. Dopo che Jannik Sinner ieri è diventato il nuovo numero 1 al mondo e ha raggiunto la prima semifinale della carriera nello slam parigino, oggi è stato emulato sia dai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che da Jasmine Paolini, autrice di un'autentica impresa riuscendo addirittura a conquistare due semifinali nel giro di poche ore, una delle quali in coppia con Sara Errani.

Il record italiano al Roland Garros

Sui campi in cui tra circa 50 giorni si giocheranno i tornei olimpici, l'Italia si sta dimostrando molto competitiva su ogni fronte, battendo ogni tipo di record. La nostra è l'unica nazione infatti che è riuscita ad arrivare in semifinale sia nei due tornei di singolare, che nei tabelloni di doppio sia maschile che femminile. Jasmine Paolini inarrestabile. Prima è riuscita a sconfiggere la tennista kazaka numero 4 al mondo Elena Rybakina, poi, dopo meno di un'ora di pausa, è approdata insieme a Sara Errani in semifinale anche nel torneo di doppio.

Riuscire ad avanzare in semifinale in tutte e quattro i tornei principali è un caso più unico che raro. Uno per torneo tra singolare maschile, femminile, doppio maschile e femminile. Grazie a questi risultati, l'Italia si presenterà alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 con credenziali di medaglia in ognuno dei tornei. La nazionale italiana potrebbe in teoria contare anche su una coppia molto competitiva nel doppio misto, con un possibile "dream team" formato da Jannik Sinner e Jasmine Paolini, a patto che entrambi riescano a sostenere la presenza in tre tabelloni nella stessa settimana.

Il traguardo dell'Italia non ha precedenti nella storia recente del Roland Garos. Al massimo si trova una nazione in grado di arrivare in semifinale in tre dei quattro tabelloni bisogna tornare al 2007, quando la Serbia riuscì a essere presente al penultimo atto del torneo con Jelena Jankovic e Ana Ivanovic nel singolare femminile, Novak Djokovic (alla prima semifinale slam della carriera) nel singolare maschile, e Nenad Zimonjc nel doppio maschile, in coppia con il francese Fabrice Santoro.