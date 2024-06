video suggerito

Jasmine Paolini favolosa, è in semifinale al Roland Garros! Da lunedì sarà top 10 al mondo Jasmine Paolini è in semifinale al Roland Garros. La tennista italiana ha eliminato Elena Rybakina, numero 4 al mondo. Paolini ha vinto 6-2 4-6 6-4 e sfiderà giovedì Sabalenka o Andreeva, e da lunedì sarà nella top 10 WTA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner non è solo. Perché anche Jasmine Paolini si è qualificata per le semifinali del Roland Garros. La tennista italiana ha compiuto un'impresa a Parigi dove ha sconfitto in tre set Elena Rybakina, numero 4 della classifica WTA. Paolini con questa vittoria ha la certezza di entrare nella top ten per la prima volta. Paolini giovedì sfiderà Sabalenka o Andreeva.

Paolini elimina Rybakina al Roland Garros

Non era una sfida semplice, ma Paolini l'ha quasi resa tale. Jasmine parte forte, fortissimo, il primo set è suo, con il punteggio di 6-2. Rybakina è un campionessa vera, e dopo aver subito un break in avvio di secondo set si scuote, ma non basta per tenere botta a Paolini. C'è bisogno di un'altra scossa che arriva. La kazaka è spalla al muro, e quando era sotto 6-2 4-3 40-15 riesce a cambiare a ritmo, finendo per vincere addirittura il secondo set con il punteggio di 6-4.

Nel terzo c'è grande equilibrio. Rybakina spinge, martella, ma Paolini risponde colpo su colpo e alla fine si impone. La kazaka ha un blackout, Paolini ne approfitta, non concede nulla e si impone 6-4 al terzo. Un successo storico. Jasmine Paolini è la quarta tennista italiana nell'Era Open a raggiungere le semifinali a Parigi (dopo Schiavone, Errani e Trevisan).

Jasmine Paolini nella top ten del tennis

Jasmine Paolini avrà poco riposo, ma meglio così, perché tornerà in campo giovedì pomeriggio contro la vincente di Sabalenka – Andreeva, che scenderanno in campo tra poco. Paolini continua a vincere non solo a Parigi, ma in questo magnifico 2024 in cui entrerà per la prima volta nella top-10, grazie anche al magnifico lavoro di Renzo Furlan, il suo coach. Da lunedì è nella top ten Jasmine, che nella Race è addirittura la numero 6.

Queste le prime parole a caldo di Jasmine Paolini, dopo il raggiungimento della prima semifinale Slam della carriera: "Sapevo che dovevo rimanere attaccata, anche se non avevo sfruttato occasioni importanti. Questo è il tennis e può succedere di non trasformare chance. Incredibile, sono in semifinale".