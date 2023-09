L’Italia soffre ma è in semifinale agli Europei, Olanda battuta 3-2: adesso c’è la Francia L’Italia soffre ma batte l’Olanda e vola in semifinale degli Europei di volley maschile: affronterà la Francia il 14 settembre 2023 a Roma.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia batte l'Olanda per 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) e vola in semifinale degli Europei di volley maschile: affronterà la Francia il 14 settembre 2023 a Roma. Gli Azzurri erano favoriti ma hanno perso il primo parziale con la nazionale allenata da Roberto Piazza ma dopo hanno reagito da grande squadra e si sono presi il pass per la Final Four.

Al PalaFlorio di Bari la selezione italiana ha alternato momenti di grande volley a cali di concentrazione che raramente si erano visti da parte di questi ragazzi, sempre impeccabili: da sottolineare la buona prova da parte della nazionale olandese.

Il primo parziale ha visto come spartiacque l'infortunio di Russo, che ha lasciato il campo dopo una distorsione alla caviglia: gli Azzurri sembravano in controllo ma l'uscita del centrale siciliano ha destabilizzato un po' i compagni di squadra e gli olandesi ne hanno approfittato. Nel secondo set la musica è molto diversa e la squadra di Fefé De Giorgi ha iniziato a macinare il consueto gioco, facendo la differenza al servizio e in fase break: fantastici Giannelli e Romanò, ottima prova di Balaso. Anche nel terzo periodo l'Italia ha dimostrato tutte le sue qualità e ha proseguito su altissimi livelli già mostrati nel secondo parziale ma il quarto set ha visto l'Olanda fare benissimo e rimettere tutto in equilibrio.

La selezione azzurra ci ha provato a rimontare nel finale ma il vantaggio accumulato dall'Olanda nella prima fase del parziale era troppo ampio.

Al tie-break l'Italia ha iniziato sottotono ma poi ha ripreso in mano la gara: palla dopo palla gli Azzurri hanno messo la sfida sui binari giusti e hanno chiuso sul 15-12.

Sono servite quasi 2 ore e 30 di partita agli azzurri per battere la formazione olandese ma ora bisogna recuperare le energie in vista della semifinale contro la Francia. L'altra gara della Final Four è Slovenia-Polonia.