Italia-Olanda di volley maschile oggi agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l’orario Italia-Olanda è un match valido per i quarti di finale agli Europei di pallavolo maschili 2023. Si gioca martedì 12 settembre al PalaFlorio di Bari. Fischio di inizio alle 21:00, diretta TV e in live streaming in chiaro con i servizi Rai (Rai Sport HD e RaiPlay)

Continua la marcia dell'Italvolley maschile agli Europei 20023 e proseguirà con la tappa in programma oggi per i quarti di finale dove gli azzurri di Fefè De Giorgi affronteranno l'Olanda. Il match è in calendario per martedì 12 settembre alle 21:00 quando al PalaFlorio di Bari si fischierà la battuta di inizio gara. La sfida sarà visibile in TV in diretta su RaiSportHD, gratis e in chiaro. Per gli abbonati Sky, a pagamento, appuntamento su Sky Sport Arena (canale 204).

La nostra Nazionale scenderà in campo di fronte al proprio pubblico da favorita nella sfida all'Olanda, forte dell'ultimo successo sulla Macedonia del Nord per 3-0 e andrà a caccia della qualificazione alle semifinali europee che si disputeranno a Roma, dove potrebbe trovarsi di fronte la Francia. Gli azzurri sono Campioni del Mondo e d’Europa in carica, ma dovranno stare molto attenti contro gli Orange, trascinati da un super Nimir Abdel-Aziz e che hanno regolato la Germania al tie-break dopo essersi fatti rimontare da 2-0.

Dove vedere Italia-Olanda in TV: il canale in chiaro

Come da inizio torneo e per tutta la durata degli Europei, anche la sfida ai quarti di finale dell'Italia all'Olanda sarà trasmessa in chiaro e in diretta dalla Rai. In TV sarà possibile seguire il match dei ragazzi di De Giorgi collegandosi a Rai Sport HD. Possibilità anche per gli abbonati Sky che, solo a pagamento, potranno vedere la partita sul canale 204 della piattaforma satellitare, Sky Sport Arena.

Italia-Olanda, dove vederla in streaming gratis

Come in TV anche per il live streaming, Italia-Olanda è visibile senza costi aggiuntivi, in chiaro per tutti. Lo si può fare semplicemente collegandosi al portale online della Rasi, RaiPlay e seguire in diretta il match. Per gli abbonati Sky, invece – sempre a pagamento – si potrà utilizzate l'app SkyGo o l'on demand su NOW.

A che ora gioca l'Italia contro l'Olanda

Italia-Olanda, gara valida per i quarti di finale agli Europei di volley maschili 2023, si gioca al PalaFlorio di Bari, martedì 12 settembre con fischio d'inizio alle 21:00