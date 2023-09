L’Italia di De Giorgi è un rullo compressore: batte la Macedonia e vola ai quarti degli Europei A Bari l’Italia sconfigge 3-0 la Macedonia del Nord e si qualifica per i quarti di finale degli Europei di pallavolo 2023. Gli azzurri sfideranno martedì Olanda o Germania.

A cura di Alessio Morra

L'Italia di Fefé De Giorgi vince ancora e vola ai quarti di finale dei campionati Europei di pallavolo maschile. A Bari i campioni uscenti hanno sconfitto per 3-0 la Macedonia del Nord. Ai quarti già Francia e Romania. La Nazionale azzurra tornerà in campo martedì 12 settembre sempre a Bari dove affronterà la vincente di Olanda-Germania.

Una giornata particolare per lo sport italiano. Perché sia nel calcio che nella pallavolo l'Italia sfida la Macedonia del Nord. Quella del volley ha giocato in casa, a Bari, ed era favoritissima. Quella del calcio invece scende in campo a Skopje, e deve fare risultato. A Bari è stata grande festa, un altro successo, il sesto su sei, di questa macchina perfetta creata da De Giorgi che dopo aver vinto, anche da allenatore, Mondiali ed Europei, vuole avanzare fino alla finale di Roma.

Primo set tirato, chiuso 25-20, poi tutto facile con un 25-12 seguito da un 25-15. Un'Italia davvero bella, perché non c'è solo Simone Giannelli, cioè il miglior giocatore al mondo, a spadroneggiare. La copertina se la prendono pure Romanò, Micheletto e Bovolenta. Ma è stato Lavia a realizzare il maggior numero di punti.

Il tabellone e il programma degli Europei di pallavolo 2023: l'Italia è collocata nella parte alta. Sconfitta la Macedonia 3-0 (5° 3-0 in sei partite), l'Italia sempre a Bari tornerà in campo e lo farà contro la vincente di Olanda-Germania, già affrontata nel girone (e piegata 3-2).

In caso di ulteriore successo gli Azzurri si qualificherebbero per le semifinali e volerebbero a Roma, dove il 14 settembre affronterebbero la vincente di Francia-Romania, con i transalpini largamente favoriti. Il 16 settembre è in programma invece la finalissima, sempre a Roma dove l'Italia spera di trionfare ancora.