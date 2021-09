Italia in finale nel Mondiale Under 18 di pallavolo femminile, Stati Uniti ko: ora c’è la Russia La nazionale femminile di pallavolo Under 18 si è qualificata per la finale dei Mondiali. La squadra di Mencarelli ha sconfitto per 3 set a 0 gli Stati Uniti e la prossima notte a Durango in Messico affronteranno nella finalissima la Russia. L’Italia femminile ha vinto per due volte il Mondiale e disputerà la quarta finale consecutiva.

A cura di Alessio Morra

In questi mesi l'Italia ha dominato nello sport, nel mese di settembre la pallavolo ha catturato l'attenzione e si è presa la scena vincendo gli Europei, prima quelli femminili e poi quelli maschili. Un duplice trionfo che ha ridato lustro a uno sport che ha sempre regalato gioie agli appassionati. E ora c'è la possibilità di vincere ancora. La nazionale dell'Italia femminile Under 18 la prossima notte affronterà la Russia nella finale dei Mondiali, che si disputano a Durango in Messico. Le azzurre vanno a caccia del terzo titolo, in semifinale l'Italia ha annichilito gli Stati Uniti.

L'Italia del c.t. Marco Mencarelli dunque per la quarta edizione consecutiva giocherà la finale dei Mondiali Under 18 di pallavolo femminili. Le azzurrine si sono imposte per 3-0 contro gli Stati Uniti (25-23, 25-18, 25-22). Una sfida a senso unico in cui sono state decisive soprattutto Julia Ituma (che ha realizzato 20 punti) ma anche Giulia Visconi (12) e Dominika Giuliani (11). L'Italia alle 3 ora italiana in Messico affronterà la Russia, una partita sicuramente difficile, ma le azzurrine ci arrivano con sette vittorie su sette, con appena un set perso.

Il c.t. Mencarelli ha elogiato la sua squadra: "Per me la differenza è stata il servizio e il muro. Il nostro servizio è stato perfetto e abbiamo preparato la nostra strategia basata sul blocco dei tre principali attaccanti statunitensi, cosa che ci è riuscita. Questo per noi è stato un grande risultato", mentre Emma Barbero ha dichiarato: "Nella nostra testa non c’è altro pensiero che vincere. Quando gli Stati Uniti hanno spinto di più nel secondo set abbiamo mantenuto il nostro sistema offensivo e difensivo, sempre con una buona energia".