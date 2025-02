video suggerito

Italia-Galles oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro L’Italia scende in campo per la seconda gara del Sei Nazioni 2025 contro il Galles: si gioca alle ore 15:15 allo stadio Olimpico di Roma e si potrà seguire su Sky e in chiaro su Rai 2. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia scende in campo per il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 contro il Galles: gli Azzurri di Gonzalo Quesada faranno il loro esordio interno, allo stadio Olimpico di Roma, sabato 8 febbraio 2025 con calcio d’inizio alle ore 15.15. Il match si potrà seguire su Sky e in chiaro su Rai 2.

Entrambe le squadre sono uscite sconfitte nei rispettivi match d’esordio: con l’Italia è uscita battuta per 31-19 in Scozia dopo una rimonta che aveva lasciato ben sperare, mentre la Francia ha inflitto ai gallesi un sonoro 43-0. Sia gli Azzurri che il Galles sono a caccia di rivincita e vogliono dare un segnale, soprattuto perché l'incrocio dell'Olimpico potrebbe diventare uno spareggio per evitare il cucchiaio di legno.

Il CT Quesada ha esaminato così il momento dell'Italia: "Servirà un grande match, sarà una battaglia feroce: sapremo essere all’altezza. Con la Scozia abbiamo sprecato una opportunità gigantesca, dopo averli raggiunti sul pari: ci sono stati 3 piccoli errori (cita i colpevoli: Brex, Paolo Garbisi, Page-Relo), che hanno permesso agli altri di segnare, e tutto è cambiato. Senza quella meta potevamo vincere, le cose stavano girando a nostro favore".

L'Italia non ha mai battuto il Galles allo stadio Olimpico: gli Azzurri vinsero in casa nel 2007, ma si giocava allo stadio Flaminio, mentre le due vittorie ottenute negli ultimi tre incontri sono state infatti ottenute a Cardiff.

Partita: Italia-Galles

Orario: 15:15

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: sabato 8 febbraio 2025

Diretta TV: Sky, Rai 2

Diretta Streaming: Sky GO, NOW, RaiPlay

Competizione: Torneo Sei Nazioni, 2ª giornata

Italia-Galles, orario e dove vederla in diretta TV: la partita è anche in chiaro

Da quest'anno il torneo Sei Nazioni di rugby si potrà seguire anche sulla Rai, che ha acquistato i diritti della storica manifestazione. Diretta dalle ore 15 su Rai 2 con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti. Sky detiene i diritti della manifestazione e manderà in onda tutti gli incontri. Questo sarà trasmesso su Sky Sport 1 (dalle 14:30).

Scozia-Italia, dove vederla in diretta streaming

La seconda gara dell'Italia al Sei Nazioni 2025 si giocherà allo stadio Olimpico di Roma: Italia-Galles si potrà seguire in streaming gratuitamente con RaiPlay, ma potranno farlo anche gli abbonati di Sky, con Sky Go, e quelli di NOW.

Italia-Galles, le formazioni della partita del Torneo Sei Nazioni

Italia: Allan – Capuozzo, Brex, Menoncello, Ioane – Paolo Garbisi, Page-Relo – Lorenzo Cannone, Lamaro, Negri – Ruzza, Niccolò Cannone – Ferrari, Nicotera, Fischetti. A disposizione: Lucchesi, Rizzoli, Riccioni, Lamb, Zuliani, Vintcent, Alessandro Garbisi, Trulla.

Galles: Liam Williams – Rogers, Tompkins, James, Adams – Ben Thomas, Tomos Williams – Faletau, Morgan, Botham – Jenkins, Rowlands – Henry Thomas, Lloyd, Gareth Thomas. A disposizione: Dee, Smith, Assiratti, Freddie Thomas, Wainwright, Edwards, Murray.

Arbitro: Carley (Ing)