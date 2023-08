Italia d’oro alle Universiadi, Polonia KO: Porro firma un punto super su alzata di piede di Recine L’Italia ha vinto la medaglia d’oro alle Universiadi 2023 di Chengdu battendo in finale sulla Polonia con un secco 3-0: secondo successo consecutivo per gli Azzurri dopo quello di Napoli 2019.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia batte in finale la Polonia per 3-0 (26-23 25-18 28-26) e conquista la medaglia d'oro alle Universiadi 2023 di Chengdu: si tratta del secondo successo consecutivo per gli Azzurri dopo quello di Napoli 2019. Gara dominata in lungo e il largo dai ragazzi di coach Fanizza, che hanno sempre avuto la partita in pugno e non hanno mai dato l'impressione di poterla perdere.

Con questa vittoria l'Italia detiene il titolo in ognuna delle categorie riconosciute dalla CEV: U17 maschile e femminile, U18 maschile e femminile, U20 maschile e femminile, U22 maschile e femminile, Nazionale maggiore maschile e femminile.

Uno dei momenti in cui il dominio italiano si è concretizzato è stato quello del punto firmato da Paolo Porro dopo un'alzata di piede di Francesco Recine: uno più incredibili dell'anno, arrivato proprio in una gara importantissima come la finale contro la Polonia.

Recine si è inventato col piede un'alzata che ha lasciato tutti di sasso dopo un muro non proprio solidissimo e Porro è riuscito a concretizzare con una grande schiacciata. Davvero un momento incredibile.

A chiudere la contesa è stato Giulio Magalini, neo-acquisto di Trento, che ha piazzato la schiacciata vincente del 28-26 e ha dato il via alla festa azzurra.

I ragazzi di Fanizza hanno interpretato la gara in maniera perfetta e hanno chiuso con 36 attacchi vincenti, 6 muri, 6 ace e 12 errori al servizio, contro i 38 attacchi vincenti, 5 muri, 3 ace e 17 errori al servizio della Polonia.

Il tabellino di Polonia-Italia 0-3 (23-25, 18-25, 26-28)



POLONIA: Kogut 3, Woch 5, Dlski 3, Gierzot 15, Poreba 7, Kozub 1, Szymura (L). Magnuszewski, Sasak 15. N.e: Czyzowski, Abramowics. All. Luks.

ITALIA: Vitelli 4, Porro 6, Recine 3, Cortesia 11, Sala 14, Magalini 14, Catania (L). Pol, Gardini. N.e: Held, Salsi, Caneschi. All. Fanizza.

DURATA SET: 26’, 29’, 33’.

NOTE: POLONIA: 3 a, 5 mv, 26 et. ITALIA: 7 a, 7 mv, 22 et.