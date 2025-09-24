Italia dominante col Belgio ai Mondiali di pallavolo: quando gioca in semifinale e contro chi

L’Italia domina il Belgio ai Mondiali di pallavolo con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) e si qualifica per la semifinale: gli Azzurri di Fefé De Giorgi se la vedranno con la vincente del confronto tra Polonia e Turchia.

Memori della sconfitta nel girone, la selezione azzurra si è presa la rivincita sui belgi con una prova maiuscola che non ha lasciato scampo agli avversari. Partita dominata in maniera netta dall'Italia, che non ha mai dato speranze al Belgio di poter riaprire il match.

La semifinale si giocherà sabato 27 settembre 2025 con orario ancora da definire.

Italia dominante col Belgio: in semifinale Polonia o Turchia

L’Italia scende in campo con il sestetto titolare: Giannelli e Romanò al palleggio, Michieletto e Bottolo in banda, Russo e Gargiulo centrali, con Balaso libero. Il match parte subito con grande intensità, gli azzurri mostrano determinazione su ogni pallone. Sul 9-4, un parziale di cinque punti consecutivi lancia gli uomini di De Giorgi. Il primo set scivola via in maniera netta grazie a difese efficaci, attacchi decisi e muri impenetrabili: 18-9. Il Belgio, sotto pressione, non trova ritmo e fatica a rispondere, mentre l’Italia mantiene il controllo chiudendo la frazione 25-13.

Il secondo set segue lo stesso copione del primo. L’Italia parte con decisione in attacco, mantiene una difesa solida e affronta il Belgio con determinazione. Gli avversari provano a cambiare tattica e a rientrare in partita, ma gli uomini di De Giorgi prendono presto il largo, portandosi sul 17-12 e poi allungando fino al 21-13 grazie a giocate tecnicamente impeccabili. Il vantaggio resta ampio, gli azzurri controllano il ritmo e chiudono la frazione 25-18. Percentuali elevate in battuta, grande affiatamento di squadra e concentrazione costante rendono la strada verso la semifinale più agevole.

Nel terzo set gli Azzurri partono lentamente e poi riprendono in mano il match senza mai dare la possibilità agli avversari di poterlo riaprire. Superlativi Giannelli e Michieletto nelle ultime fasi, ma tutta la squadra ha giocato in maniera eccellente e con una grande determinazione: finale di gara in discesa per gli uomini di De Giorgi, che sono tra le prime quattro squadre nel mondo.