Italia campione d’Europa nel tiro con l’arco: oro bellissimo di Nespoli, Musolesi e Paoli La cronaca della sfida racconta subito quale sia stata la differenza di valori e, più ancora, quanto sia stata devastante l’Italia nella finalissima di Monaco di Baviera. Dopo 14 anni gli Azzurri riportano il titolo in patria.

Il trio azzurro campione d’Europa di tiro con l’arco a Monaco di Baviera.

Italia campione d'Europa a Monaco di Baviera. Nel tiro con l'arco la prova maschile a squadre di ricurvo è dolcissima per gli Azzurri che battono la Spagna e a Monaco di Baviera (in Germania) festeggiano un titolo che mancava da quattordici anni. Nervi saldi, orgoglio, precisione, capacità di fiutare ogni più impercettibile spostamento d'aria, occhi fissi sul bersaglio e concentrazione tale che intorno – al momento di scoccare la freccia – tutto intorno c'è silenzio e ogni cosa resta sfocata. È nitido, quasi sembra di averla vicino, la sagoma da centrare incamerando punti che valgono il metallo prezioso.

Dopo aver mancato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021, il successo odierno è stato un po' come riprenderci tutto quello che è nostro. Iberici demoliti, schiantati sotto il profilo emotivo e di una prestazione praticamente perfetta. Mauro Nespoli (che nel 2008 a Vittel, in Francia, pure fece l'impresa) è uno degli arcieri saliti sul gradino più alto del podio. Assieme a lui c'erano anche Federico Musolesi e Alessandro Paoli tutti protagonisti di un'ottima prova anche in vista del biennio che accompagna il prossimo appuntamento dei Giochi di Parigi 2024.

La cronaca della sfida racconta subito quale sia stata la differenza di valori e, più ancora, quanto sia stata devastante l'Italia (5-1 il risultato finale). La Volée d’apertura è segnata da un dominio degli Azzurri: quattro 10 scavano un solco tra loro e le ambizioni degli spagnoli, il parziale di 56-49 mette al sicuro i primi due punti set della sfida. La Spagna non si lascia "infilzare" e reagisce: all'inizio del secondo turno riesce a tenere testa meglio agli italiani ma cede alla distanza, impossibile tenere il ritmo ed eguagliare la gestione psicologica del duello esibita dagli Azzurri. Nella seconda parte della volée il trio di connazionali s'impone per 54-52.

L'ultimo parziale è agonismo puro: la Spagna si gioca il tutto per tutto e piazza un 58 che non impressiona gli Azzurri. Un triplo 10 che lascia all'Italia solo la possibilità di pareggiare… le basterà per trionfare: Nespoli, Musolesi e De Paoli fanno altrettanto e chiudono la sfida con un oro bellissimo. Ad arricchire il bottino anche il bronzo nel Mixed Team con Andreoli-Nespoli, l'argento nel Compound a squadre femminile. "Complimenti a tutti e applausi alla @FitarcoItalia", le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò.