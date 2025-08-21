Italia ai Mondiali di volley femminile, quando gioca: calendario e dove vedere le partite

L'Italia ai Mondiali di pallavolo femminile proverà a replicare il successo nella Volleyball Nations League 2025. Le campionesse olimpiche guidate da Julio Velasco saranno impegnate nella competizione in programma dal 22 agosto al 7 settembre in Thailandia. Le azzurre a caccia del secondo titolo Mondiale in assoluto dopo quello del 2002 sono inserite nella Pool B con Belgio, Cuba e Slovacchia. Esordio il 22 agosto contro la Slovacchia. Diretta TV e streaming in chiaro su Rai Due e Rai Sport. Tutto quello che c'è da sapere.

Quando gioca l'Italia ai Mondiali di pallavolo femminile: date e avversarie

L'Italia della pallavolo femminile è stata inserita ai Mondiali nella Pool B con Slovacchia, Cuba e Belgio. Tutte le partite si giocheranno a Phuket, con l'esordio in programma venerdì 22 agosto alle 15:30, ora italiana, contro la Slovacchia. A seguire le campionesse olimpiche di Velasco giocheranno domenica 24 agosto alle 12, ora italiana contro Cuba, e alla stessa ora martedì 26 agosto con il Belgio. Queste sono le date e orari delle partite dell'Italia ai Mondiali di volley:

venerdì 22 Agosto: Italia – Slovacchia (ore 15.30)

domenica 24 Agosto: Italia – Cuba (ore 12)

martedì 26 Agosto: Italia – Belgio (ore 12)

Il tabellone dell’Italia ai Mondiali di Volley femminile

L'obiettivo iniziale dell'Italia è quello di superare il gruppo B. Le prime due squadre di ogni girone si qualificano agli ottavi di finale. Gli scenari sono già chiari per il tabellone con l'incrocio con le squadre del gruppo G dove ci sono Polonia, Germania, Kenya e Vietnam. Se l'Italia dovesse qualificarsi come prima affronterà la seconda della Pool G, mentre in caso di secondo posto, sfida alla prima.

Il tabellone dei Mondiali di volley femminile

Il calendario completo dei Mondiali

Il calendario completo dei Mondiali che inizieranno per l'Italia il 22 agosto. La speranza è che possano chiudersi il 7 settembre, data della finale:

Fase a gironi

Dove vedere le partite dell'Italia femminile ai Mondiali di pallavolo

Tutte le partite dell’Italia ai Mondiali di volley femminile 2025 saranno trasmesse in diretta tv e in chiaro su Rai 2, dunque visibili gratuitamente per tutti. Chi preferisce seguirle su dispositivi mobili o fissi in streaming potrà farlo tramite la diretta streaming gratuita su Rai Play, mentre per gli appassionati che vogliono vivere l’intero Mondiale è disponibile anche la copertura in streaming su Volleyball World Tv, piattaforma però riservata agli abbonati.