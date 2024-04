video suggerito

IShowSpeed irrompe a Wrestlemania travestito da bottiglia: Randy Orton lo massacra, lui urla Ronaldo Scene inconsulte a Wrestlemania 40: all’improvviso appare a bord ring un uomo travestito da bottiglia sponsor, che distrae Randy Orton, che stava per finire Logan Paul togliendogli il titolo. È IShowSpeed, che poi si palesa e riceve una sonora lezione da Orton, che lo massacra di botte e sbatacchia su un tavolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'edizione numero 40 di Wrestlemania, andata in scena tra sabato e domenica a Filadelfia, sarà ricordata come una delle più memorabili nella storia della WWE, per la quantità di colpi di scena avvenuti nell'evento principale della seconda serata, il campionato del mondo ‘undisputed' (ovvero assoluto) tra Roman Reigns e Cody Rhodes, con quest'ultimo che è riuscito a porre fine al lunghissimo regno del primo. Gli effetti speciali sono stati assicurati dalle apparizioni a sorpresa di leggende come The Rock, John Cena e The Undertaker, ma anche negli altri incontri non sono mancati i momenti spettacolari e inattesi, come quando lo youtuber IShowSpeed ha fatto irruzione – travestito da bottiglia – nel match che vedeva Logan Paul difendere il suo titolo degli Stati Uniti contro Randy Orton e Kevin Owens.

A soli 19 anni IShowSpeed è già un personaggio notissimo, streamer di videogiochi e non solo, rapper, ma soprattutto scheggia impazzita capace di presentarsi agli eventi sportivi più disparati, come l'ultima cerimonia del Pallone d'Oro. Per lui fare figuracce non è un problema, come quando ha steso con un fallaccio assurdo Kakà in una recente partita di beneficenza. Stavolta si è travestito da bottiglia di un integratore – uno sponsor, presente a bordo ring – ed è intervenuto come parte dello show per salvare Logan Paul (fratello di Jake prossimo avversario di Tyson) dalla sconfitta con Randy Orton, che stava per finire l'avversario ormai indifeso a terra.

Mentre Orton si stava caricando per eseguire la mossa, si è dunque palesata una figura misteriosa in un costume di bottiglia blu, che ha salvato Paul distogliendo l'attenzione del 44enne lottatore. A quel punto Randy non l'ha presa bene ed è sceso dal ring per affrontare l'uomo-bottiglia, che si è rivelato essere Speed. Lo streamer di Twitch non è arretrato e ha preso ad abbaiare (nel senso letterale del termine…) contro Orton, spintonandolo. È stato l'inizio della sua fine, visto che il wrestler gli ha dato una sonora lezione, massacrandolo di botte (saranno pure state finte, ma qualche colpo duro Speed lo ha preso eccome).

Furioso per l'intrusione, il campione WWE gli ha prima dato un calcio, poi lo ha sollevato sul tavolo degli annunci per eseguire la sua caratteristica mossa finale, la RKO che prende il nome dalle sue iniziali. A condire il momento assolutamente di culto, poco prima di essere sbatacchiato sul tavolo Speed ha preso a urlare maniacalmente in maniera insensata il nome di Cristiano Ronaldo, suo grande idolo calcistico.

La distrazione dovuta al fuoriprogramma di Speed ha dato a Logan Paul il tempo per riprendersi e rovesciare le sorti del combattimento, lanciando Orton contro un palo del ring prima di inchiodarlo con il suo caratteristico ‘frog splash' per mantenere il suo titolo americano, che adesso gli appartiene da 156 giorni, dopo essersi preso la cintura da Rey Mysterio al WWE Crown Jewel a novembre.

Il maggiore dei fratelli Paul sembra essersi calato benissimo nella sua nuova attività di wrestler, elogiato anche dallo storyteller Triple H: sicuramente andrà ancora avanti nella WWE dopo aver mostrato cosa è capace di fare come presenza scenica.