Youtuber rincorre Kakà e lo stende con un fallo killer nel match di beneficenza: reazione isterica iShowSpeed protagonista di un brutto fallo durante una partita di beneficenza sull'ex Milan Kakà. Fortunatamente senza conseguenze.

A cura di Marco Beltrami

Kakà ha rischiato grosso. L'ex campione brasiliano, vincitore del Pallone d'Oro nel 2007, ha subito un intervento molto pericoloso in occasione di un incontro di beneficenza. Protagonista del fallo killer, lo youtuber e streamer iShowSpeed, che non si è nemmeno scusato, ma anzi è andato su tutte le furie.

L'episodio particolare si è verificato in occasione del "Match for Hope", svoltosi nello stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan, una delle sedi del Mondiale 2022. In campo per l'incontro organizzato a scopo benefico, tante ex stelle del calcio, come Hazard, David Villa, Drogba e tanti altri e celebri personaggi dei social e del web. In avvio di partita ecco che il popolare iShowSpeed, grande appassionato di calcio ha rincorso Kakà che stava portando palla.

Avvicinatosi all'ex Milan e Real Madrid ecco la scivolata con il piede a martello molto alto. Impatto tra i tacchetti e la tibia del brasiliano, che è finito a terra. Fortunatamente per lui, il contatto non è stato pieno, perché altrimenti avrebbe potuto rischiare un infortunio molto grave.

Un fallo netto, che l'arbitro ha deciso di punire con un cartellino giallo. Lo youtuber invece di scusarsi, ha avuto una reazione isterica, arrabbiandosi e non poco per il provvedimento disciplinare. Basito invece Kakà che è rimasto seduto a terra per qualche secondo, osservando la scena senza parlare. Nessun problema per lui dopo lo sciagurato intervento.

Curioso come iShowSpeed, noto anche per la sua venerazione per Cristiano Ronaldo, non si sia reso conto subito di quanto combinato. Una partita sfortunata la sua e culminata poi in un'altra situazione particolare, di tutt'altro tipo. Incredibile infatti il suo errore a porta vuota, dopo una splendida azione individuale di uno scatenato Hazard. Un liscio clamoroso che ha spinto il belga a portarsi le mani nei capelli: difficile capire come sia stato possibile non sbagliare.