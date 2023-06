Rafael Leao realizza il sogno di un tifoso che voleva incontrare Ronaldo: è uno youtuber milionario Il sogno di IShowSpeed diventa realtà: incontrare Cristiano Ronaldo. Il noto youtuber che conta sul proprio canale più di 17 milioni di iscritto è letteralmente impazzito quando Leao l’ha portato a conoscere il campione portoghese sotto ai garage dello stadio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo è rimasto in panchina nella sfida giocata dal suo Portogallo contro la Bosnia, ma è riuscito comunque a far parlare di sé per quanto accaduto fuori dal rettangolo verde in una storia particolare che vede attore protagonista anche Rafael Leao. Ma andiamo con ordine. L'attaccante del Milan e del Portogallo, fresco di rinnovo contrattuale col club rossonero, ha regalato una serata emozionante e impossibile da dimenticare ad IShowSpeed.

Chi è? Si tratta di un noto YouTuber americano appassionato di calcio conosciutissimo dai calciatori e che proprio con Leao fu protagonista di recente con una videochiamata che non gradirono tantissimo i tifosi rossoneri dato che lo YouTuber non conosceva – o forse faceva finta – il club rossonero. Ma alla fine è stato proprio Leao a far realizzare ad IShowSpeed il suo sogno nel cassetto: conoscere Cristiano Ronaldo. Merito proprio di Leao è stato infatti quello di fargli intercettare il compagno di nazionale sotto ai garage dello stadio dopo l'arrivo del campione dell'Al Nassr in auto. La reazione è stata tutta un programma.

IShowSpeed è un personaggio particolare. La sua popolarità l'ha raggiunta definitivamente negli anni compresi tra il 2021 e il 2022, guadagnando una notevole popolarità grazie in parte alla circolazione di clip accattivanti dai suoi live streaming sulle piattaforme dei social media. Nel 2022, è stato nominato Breakout Streamer of the Year ai 12th Streamy Awards. Un riconoscimento che conferma la sua attività che il più delle volte ha coinvolto anche diversi giovani giocatori del calcio contemporaneo che hanno apprezzato tantissimo il suo modo di fare. Nonostante abbia in questo momento un canale che può contare su più di 17 milioni di iscritti, aveva sempre il sogno di incontrare Cristiano Ronaldo.

Leggi anche Il proprietario del Psg vuole acquistare la Sampdoria: la proposta dal Qatar per evitare il fallimento

Detto fatto. Il video pubblicato sul suo canale ufficiale Youtube mostra infatti il momento in cui, vestito con tutta la divisa del Portogallo, IShowSpeed osserva tutte le auto passare sperando di vedere uscire proprio CR7. Da una delle vetture però scende per primo Rafael Leao. L'attaccante del Milan lo conosce benissimo e lo saluta con grande entusiasmo invitandolo ad attendere lì dato che da quel momento in poi sarebbe transitato anche Cristiano Ronaldo. Lo YouTuber fa come gli dice Leao che a un certo punto gli indica proprio l'auto in cui c'era Cristiano Ronaldo. L'ex Juventus scende dalla macchina. Qualcuno fa cenno ad IShowSpeed di calmarsi ma Cristiano Ronaldo non è così rigido. I due si abbracciano, si stringono.

Tra selfie, risate e qualche battuta i due finalmente si conosco. Dopo essere andato via, lo YouTuber si scatena nel garage e quasi stenta a credere di aver incontrato Cristiano Ronaldo. Urla, salta, imita l'esultanza di CR7 e poi si butta a terra in preda piangendo di gioia per aver realizzato quel suo sogno riuscendo a stento a mantenere la calma e frenare il suo entusiasmo. Gli addetti alla sicurezza lo invitano ad abbassare i toni e a togliersi dalla strada ma lui continua a parlare alla telecamera lasciandosi continuamente andare alla classica esultanza di Cristiano Ronaldo omaggiando anche quel suo idolo che in pochi minuti l'ha reso, evidentemente, la persona più felice del mondo. Un ringraziamento speciale, nel delirio più totale, va anche a Leao: "My brother Rafa!!!".