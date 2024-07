La testimonianza del tifoso dell’Italia a Berlino: “Il mio sogno trasformato in un piccolo incubo”

video suggerito

La delusione per l'eliminazione dell'Italia a EURO 2024 è ancora tanta e le tante cose dette nei giorni successivi alla debacle contro la Svizzera non hanno aiutato a smorzare gli animi dei tifosi azzurri. Tanti italiani che hanno seguito da casa la selezione di Luciano Spalletti in questa tragica spedizione in Germania, c'era un tifoso che aveva un sogno: rivedere una partita della Nazionale nella sua vita dopo quella contro gli Stati Uniti nel 2006.

Salvatore Cristiano ha 58 anni ed è un grande appassionato di calcio, ha una collezione di oltre 1.000 maglie indossate e autografate nella sua casa di Karlsruhe, in Germania: grande tifoso del Napoli ma ha un amore viscerale per la maglia azzurra della Nazionale ed era riuscito ad acquistare due biglietti per la partita contro la Svizzera, valida per gli ottavi di finale ma il "grande sogno si è trasformato in un incubo".

La delusione di Salvatore: "Ho pianto di gioia durante l’inno, alla fine piangevo di rabbia"

Salvatore ha raccontato al quotidiano tedesco Bild la sua storia ha rivelato: "Ho visto tante partite di calcio, ma non sono mai stato dal vivo ad una partita dell’Europeo dei miei eroi. All'improvviso si è presentata l'occasione della sua vita. Ho avuto l'opportunità di acquistare due biglietti allo Stadio Olimpico di Berlino per un totale di 350 euro. Non ho esitato un secondo e l’ho afferrata subito".

Il tifoso azzurro era davvero molto felice per questa opportunità e ha raccontato con grande gioia la sua esperienza fino all'inizio ella partita: "I posti nel Blocco P4 erano fantastici, l'atmosfera era fantastica. Ho pianto di gioia durante l’inno, ma alla fine piangevo di rabbia. In 58 anni non ho mai visto una squadra italiana giocare così male come contro la Svizzera. Il mio battito cardiaco è salito a 140 e sono quasi scoppiato di rabbia. Sono dovuto uscire cinque minuti prima del fischio finale e non potevo più sopportare quella vergogna".

Dure critiche a Spalletti: "Ha giocato d'azzardo"

Salvatore Cristiano non ha risparmiato critiche ai giocatori: “Quello era chiaramente un rifiuto di lavorare. Taglierei i soldi ai giocatori della Nazionale italiana e li restituirei ai tifosi che sono venuti lì. Ho speso circa 1.000 euro compresi i soldi della benzina e del cibo, sono corso alla partita con il fuoco sotto il cu*o e in campo ho visto gente che non ha fatto niente per i suoi tifosi".

Non mancano appunti al CT e al modo di mettere in campo la squadra: “Perché ribalta tutto all'improvviso nella partita ad eliminazione diretta? Perché improvvisamente scommette su diversi giocatori nella partita più importante che per noi non hanno più avuto un ruolo importante per un po'? Spalletti ha giocato d'azzardo. Nel 2006 ho visto una partita italiana ai Mondiali: il pareggio per 1-1 contro gli Stati Uniti. L'Italia vinse tutte le altre partite e diventò campione del mondo. Devo aspettare per vedere la vittoria dell’Italia dal vivo".

Salvatore Cristiano ha sperato invano di poter avere l'autografo del capo-delegazione azzurro Gigi Buffon ma gli è stato impossibile avvicinarsi agli Azzurri quando erano in albergo e alla fine del suo racconto ha affermato: "Alla fine, il mio sogno più grande si è trasformato in un piccolo incubo. Ma lo rifarei ancora e ancora, per amore del calcio e dell’Italia”.