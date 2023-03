Irrompe in campo per una proposta di matrimonio ma viene aggredito: parte la caccia all’anello Situazione curiosa durante un match di baseball, con un tifoso protagonista di una proposta di matrimonio particolare. È successo di tutto.

A cura di Marco Beltrami

È una pratica sempre più diffusa quella dei tifosi di sfruttare eventi sportivi per sorprendere fidanzate o fidanzati con proposte di matrimonio. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i casi di scene curiose sotto gli occhi di migliaia e migliaia di spettatori. Se in alcuni casi le cose sono andate a buon fine, in altri la situazione ha preso una brutta piega. Rientra senza dubbio nella seconda categoria, l'ultimo caso verificatosi negli Stati Uniti.

La cornice è stata quella di un'attesissima partita di baseball, quella tra i Los Angeles Dodgers e gli Arizona Diamondbacks, andata in scena nell'iconico Dodger Stadium e valida per la Major League. Ad un certo punto del confronto vinto dalla formazione di casa per 8-2, ecco che un sostenitore dei Dodgers ha scavalcato la recinzione, invadendo il terreno di gioco.

L'uomo approfittando di un momento di distrazione della sicurezza è entrato in campo con un obiettivo molto particolare. Nessuna volontà di salutare uno dei suoi idoli o chiedere il classico selfie o autografo, ma un fine romantico: il tifoso si è inginocchiato e ha estratto dalla tasca la classica custodia con l'anello, pronto a chiedere la mano della sua compagna presente sugli spalti.

Il pubblico ha accompagnato con un'ovazione con applausi, ma ecco il "triste" epilogo. Un addetto alla sicurezza arrivato di corsa si è letteralmente tuffato sull'uomo, placcandolo con violenza. Impatto fortissimo, con l'innamorato che ha perso cappellino e anche anello, rimanendo sul terreno di gioco immobile e visibilmente intontito. Subito sono arrivati altri agenti che hanno bloccato ulteriormente l'invasore che non ha opposto alcuna resistenza, mettendogli le manette.

La folla intanto ha iniziato ad urlare "no, no, no!", sconvolta per la violenza nei confronti dell'uomo che è stato poi trasportato via dal terreno di gioco. Prima di uscire come si può vedere nel video registrato dagli spalti e poi diventato virale sui social, l'uomo ha chiesto lumi probabilmente sul dove fosse finito l'anello. Ecco che altri membri della security, e anche qualcuno dei giocatori in campo hanno iniziato a cercare l'oggetto. Una situazione davvero surreale, con tanti tifosi poi che si sono chiesti come fosse andata a finire?

La verità sulla fine della vicenda su Instagram

L'identità dell'invasore e quello della sua fidanzata sono stati resi di dominio pubblico dal New York Post. L'uomo che è uno chef, è riuscito ad ottenere il risultato sperato, visto che la sua compagna nelle storie di Instagram ha rivelato di aver detto sì, scherzando poi sulla possibile prigione del futuro marito. Nessuna indicazione sulle condizioni di salute di Ricardo e su eventuali infortuni dopo la brutta botta. L'anello quindi è stato ritrovato.