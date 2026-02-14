Irlanda-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale

L’Italia del rugby gioca oggi in Irlanda, alle 15:10, la seconda partita del Sei Nazioni 2026. Dopo il successo con la Scozia al debutto, gli Azzurri cercano la vittoria bis. Diretta tv in chiaro e gratis su TV8. Su Sky Sport 1 e NOW match in onda per gli abbonati.

L'Italia del rugby gioca oggi in Irlanda la seconda partita del Sei Nazioni 2026. La partita sarà visibile dalle 15:10 in diretta tv e in chiaro (gratis) per tutti su TV8, gli abbonati potranno invece seguirla su Sky Sport 1. Mentre in streaming, oltre a tv8.it (sempre senza costi aggiuntivi), Irlanda-Italia sarà trasmessa su Sky Go e NOW (previo pagamento del pass sport).

Dopo aver battuto la Scozia (18-15) al debutto nel torneo, gli azzurri scenderanno in campo a Dublino per fare il bis: dovranno dare tutto per domare un avversario deciso a riscattare la brutta figura fatta a Parigi contro la Francia (sconfitta per 36-14). Proprio i transalpini saranno i prossimi avversari della selezione di Quesada (22 febbraio, come da calendario).

Partita: Irlanda-Italia

Orario: 15:10

Dove: Aviva Stadium di Dublino

Quando: sabato 14 febbraio 2026

Diretta TV: Sky, TV8

Diretta Streaming: Sky GO, NOW, tv8.it

Competizione: Torneo Sei Nazioni, 2ª giornata

Irlanda-Italia, orario e dove vederla in diretta TV: la partita è anche in chiaro

Le partite dell'Italia al torneo Sei Nazioni 2026, oltre che su Sky (che detiene i diritti per la messa in onda) sono visibili anche in chiaro: non saranno trasmesse in diretta tv sulla Rai ma su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre). Calcio d'inizio alle 15:10 ma il collegamento scatterà a partire dalle 14:30 per la presentazione del match, commenti e interviste. Sarà Sky Sport 1 (numero 201) il canale fruibile da parte degli abbonati al network satellitare.

Irlanda-Italia, dove vederla in streaming

La sfida degli Azzurri di Quesada in Irlanda si potrà seguire anche in diretta streaming. Messa in onda gratuita su tv8.it. Gli abbonati a Sky potranno vederla attraverso Sky Go. In alternativa c'è NOW (previo pagamento del pass sport).

Irlanda-Italia, le probabili formazioni della partita del Sei Nazioni

In occasione della sfida odierna la Nazionale azzurra potrà disporre di due giocatori importanti (Ange Capuozzo e Simone Gesi) ma deve rinunciare a Nacho Brex (assente per motivi familiari).

Irlanda: 15 Jamie Osborne, 14 Robert Baloucoune, 13 Garry Ringrose, 12 Stuart McCloskey, 11 James Lowe, 10 Sam Prendergast, 9 Craig Casey, 8 Jack Conan, 7 Caelan Doris (C), 6 Cormac Izuchukwu, 5 James Ryan, 4 Joe McCarthy, 3 Thomas Clarkson, 2 Dan Sheehan, 1 Jeremy Loughman. A disposizione: 16 Rónan Kelleher, 17 Tom O’Toole, 18 Tadhg Furlong, 19 Edwin Edogbo, 20 Tadhg Beirne, 21 Nick Timoney, 22 Jamison Gibson-Park, 23 Jack Crowley.

Italia: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Paolo Odogwu.