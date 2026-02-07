Italia-Scozia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale

L’Italia oggi, sabato 7 febbraio, farà il suo esordio contro la Scozia nel Torneo Sei Nazioni 2026. L’incontro si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle ore 15:10. Diretta TV anche in chiaro.

È tempo di Sei Nazioni. Quando arriva il mese di febbraio il rugby diventa uno degli sport più seguiti in assoluto. In questo sabato 7 febbraio lo Stadio Olimpico di Roma si riempirà e sarà teatro della gara d'esordio dell'edizione 2026. L'Italia affronterà la Scozia nel primo match (qui il calendario completo del torneo). Per anni questa è stata la sfida che doveva designare l'ultima classificata. Ora non è più così. Nelle ultime due edizioni è stato il Galles a chiudere all'ultimo posto. L'Italia di Quesada scenderà in campo alle ore 15:10 quando inizierà la sfida con gli scozzesi.

L'incontro contro la squadra di Gregor Townsend si potrà seguire su Sky, che trasmetterà integralmente il torneo, ma anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Dunque streaming gratis sul sito tv8.it, e per abbonati su Sky Go e NOW.

Partita: Italia-Scozia

Orario: 15:10

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: sabato 7 febbraio 2026

Diretta TV: Sky, TV8

Diretta Streaming: Sky GO, NOW, tv8.it

Competizione: Torneo Sei Nazioni, 1ª giornata

Anche quest'anno il torneo del Sei Nazioni si potrà seguire in chiaro. Ma stavolta non sarà la Rai a trasmettere l'evento. Perché oltre che su Sky, che detiene i diritti in esclusiva del torneo – manderà in onda ogni singolo incontro della manifestazione nata nel 1882, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Si parte alle ore 15:10, ma il pre-partita scatterà su entrambi i canali già alle 14:30.

Italia-Scozia, dove vederla in diretta streaming

L'esordio del Sei Nazioni 2026 si potrà naturalmente seguire anche in streaming. Per vedere in questo modo la partita tra Italia e Scozia bisognerà collegarsi al sito tv8.it, gratuito per tutti, oppure a Sky Go o a NOW, entrambe per rispettivi abbonati.

Italia-Scozia, le formazioni della partita del Torneo Sei Nazioni

Italia: 15 Leonardo Marin; 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane; 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco; 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (c); 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone; 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti.

A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 Alessandro Garbisi, 22 Giacomo Da Re, 23 Lorenzo Pani.

Scozia: 15 Tom Jordan; 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Sione Tuipulotu (c), 11 Jamie Dobie; 10 Finn Russell, 9 Ben White; 8 Jack Dempsey, 7 Rory Darge, 6 Matt Fagerson; 5 Grant Gilchrist, 4 Scott Cummings; 3 Zander Fagerson, 2 Ewan Ashman, 1 Pierre Schoeman.