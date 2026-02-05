Sei Nazioni 2026, calendario delle partite e quando gioca l’Italia nel torneo di rugby internazionale

Nel 2026 si disputerà la 132ª edizione del Sei Nazioni di rugby: si gioca dal 5 febbraio al 12 marzo 2026. Il primo appuntamento per l’Italia sarà sabato 7 febbraio in casa contro la Scozia allo stadio Olimpico di Roma.

Sale l'attesa per il Sei Nazioni 2026. Il torneo di rugby più importante d’Europa vedrà sfidarsi le principali selezioni del continente — Italia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles — impegnate turno dopo turno nella corsa ai rispettivi traguardi. Si tratta della 132ª edizione del Six Nations, che si disputerà dal 5 febbraio al 12 marzo 2026.

Nel palmarès del Sei Nazioni spiccano Galles e Inghilterra, appaiate in testa con 39 successi ciascuna. Seguono la Francia, vincitrice 27 volte e campione più recente nel 2025, l’Irlanda con 24 titoli e la Scozia con 22. L’Italia non è mai riuscita a conquistare il torneo. Accanto all’albo d’oro esiste anche il celebre “cucchiaio di legno”, riconoscimento simbolico assegnato all’ultima classificata, da non confondere con il whitewash, riservato a chi perde tutte le gare. La Nazionale Italiana ha chiuso il Sei Nazioni in ultima posizione 18 volte, in 14 occasioni senza ottenere alcuna vittoria.

Lo scorso l'Italia ha conquistato il quinto posto che ha evidenziato pregi e difetti del gruppo allenato da Gonzalo Quesada, lasciando un po' l'amaro in bocca per le occasioni sciupate ma con grande fiducia per il futuro. Fuori dalla lista dei convocati Capuozzo per infortunio, prima convocazione assoluta per Samuele Locatelli e Damiano Mazza. Rientro in squadra per Odogwu, Gallagher e Alessandro Fusco.

Il calendario completo del Sei Nazioni 2026: date e partite previste

Il Sei Nazioni si disputa con un girone unico all’italiana, con partite di sola andata e il fattore campo che si alterna di anno in anno. Il sistema di punteggio assegna 4 punti per la vittoria e 2 per il pareggio, con bonus aggiuntivi: uno per chi perde con uno scarto massimo di 7 punti e uno per chi realizza almeno quattro mete. È previsto inoltre un bonus speciale di 3 punti per la squadra che vince tutte le partite del torneo, così da garantirne il successo finale.

Tutto il programma e gli orari del Sei Nazioni 2026.

1^ giornata

Giovedì 5 febbraio, 21:10 – Francia vs Irlanda

Sabato 7 febbraio, 15:10 – Italia vs Scozia

Sabato 7 febbraio, 17:40 – Inghilterra vs Galles

2^ giornata

Sabato 14 febbraio, 15:10 – Irlanda vs Italia

Sabato 14 febbraio, 17:40 – Scozia vs Inghilterra

Domenica 15 febbraio, ore 16:10 – Galles vs Francia

3^ giornata

Sabato 21 febbraio, 15:10 – Inghilterra vs Irlanda

Sabato 21 febbraio, 17:40 – Galles vs Scozia

Domenica 22 febbraio, ore 16:10 – Francia vs Italia

4^ giornata

Venerdì 6 marzo, 21.10 – Irlanda vs Galles

Sabato 7 marzo, 15.10 – Scozia vs Francia

Sabato 7 marzo, 17.40 – Italia vs Inghilterra

5^ giornata

Sabato 14 marzo, 15:10 – Irlanda vs Scozia

Sabato 14 marzo, 17:40 – Galles vs Italia

Sabato 14 marzo: 21:10 – Francia vs Inghilterra

Quando gioca l'Italia al Sei Nazioni

Il programma della Nazionale Italiana Maschile per il Guinness Sei Nazioni 2026. L'esordio per i ragazzi del CT Gonzalo Quesada sarà sabato 7 febbraio a Roma contro la Scozia, poi seguiranno due trasferte in Irlanda e in Francia prima del nuovo match casalingo il 7 marzo contro l’Inghilterra. Epilogo a Cardiff contro il Galles. Questo il calendario completo con date, città e orari.

Italia vs Scozia – 7 febbraio ore 15.10 – Roma, Stadio Olimpico

Irlanda vs Italia – Dublino, Aviva Stadium – 14 febbraio ore 14.10 (locali)

Francia vs Italia – Lille, Decathlon Arena – 22 febbraio ore 16.10

Italia vs Inghilterra – Roma, Stadio Olimpico – 7 marzo ore 17.40

Galles vs Italia – Cardiff, Principality Stadium – 14 marzo ore 16.40 (locali)

Dove vedere il torneo di rugby Sei Nazione: tv e streaming

Tutti i 15 incontri del Sei Nazioni saranno trasmessi in esclusiva e in diretta da Sky sui suoi canali e anche su SkyGo e NOW. Le partite dell’Italia saranno tutte visibili anche sul canale in chiaro TV8.