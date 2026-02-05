Sei Nazioni 2026, calendario delle partite e quando gioca l’Italia nel torneo di rugby internazionale
Sale l'attesa per il Sei Nazioni 2026. Il torneo di rugby più importante d’Europa vedrà sfidarsi le principali selezioni del continente — Italia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles — impegnate turno dopo turno nella corsa ai rispettivi traguardi. Si tratta della 132ª edizione del Six Nations, che si disputerà dal 5 febbraio al 12 marzo 2026.
Nel palmarès del Sei Nazioni spiccano Galles e Inghilterra, appaiate in testa con 39 successi ciascuna. Seguono la Francia, vincitrice 27 volte e campione più recente nel 2025, l’Irlanda con 24 titoli e la Scozia con 22. L’Italia non è mai riuscita a conquistare il torneo. Accanto all’albo d’oro esiste anche il celebre “cucchiaio di legno”, riconoscimento simbolico assegnato all’ultima classificata, da non confondere con il whitewash, riservato a chi perde tutte le gare. La Nazionale Italiana ha chiuso il Sei Nazioni in ultima posizione 18 volte, in 14 occasioni senza ottenere alcuna vittoria.
Lo scorso l'Italia ha conquistato il quinto posto che ha evidenziato pregi e difetti del gruppo allenato da Gonzalo Quesada, lasciando un po' l'amaro in bocca per le occasioni sciupate ma con grande fiducia per il futuro. Fuori dalla lista dei convocati Capuozzo per infortunio, prima convocazione assoluta per Samuele Locatelli e Damiano Mazza. Rientro in squadra per Odogwu, Gallagher e Alessandro Fusco.
Il calendario completo del Sei Nazioni 2026: date e partite previste
Il Sei Nazioni si disputa con un girone unico all’italiana, con partite di sola andata e il fattore campo che si alterna di anno in anno. Il sistema di punteggio assegna 4 punti per la vittoria e 2 per il pareggio, con bonus aggiuntivi: uno per chi perde con uno scarto massimo di 7 punti e uno per chi realizza almeno quattro mete. È previsto inoltre un bonus speciale di 3 punti per la squadra che vince tutte le partite del torneo, così da garantirne il successo finale.
Tutto il programma e gli orari del Sei Nazioni 2026.
1^ giornata
Giovedì 5 febbraio, 21:10 – Francia vs Irlanda
Sabato 7 febbraio, 15:10 – Italia vs Scozia
Sabato 7 febbraio, 17:40 – Inghilterra vs Galles
2^ giornata
Sabato 14 febbraio, 15:10 – Irlanda vs Italia
Sabato 14 febbraio, 17:40 – Scozia vs Inghilterra
Domenica 15 febbraio, ore 16:10 – Galles vs Francia
3^ giornata
Sabato 21 febbraio, 15:10 – Inghilterra vs Irlanda
Sabato 21 febbraio, 17:40 – Galles vs Scozia
Domenica 22 febbraio, ore 16:10 – Francia vs Italia
4^ giornata
Venerdì 6 marzo, 21.10 – Irlanda vs Galles
Sabato 7 marzo, 15.10 – Scozia vs Francia
Sabato 7 marzo, 17.40 – Italia vs Inghilterra
5^ giornata
Sabato 14 marzo, 15:10 – Irlanda vs Scozia
Sabato 14 marzo, 17:40 – Galles vs Italia
Sabato 14 marzo: 21:10 – Francia vs Inghilterra
Quando gioca l'Italia al Sei Nazioni
Il programma della Nazionale Italiana Maschile per il Guinness Sei Nazioni 2026. L'esordio per i ragazzi del CT Gonzalo Quesada sarà sabato 7 febbraio a Roma contro la Scozia, poi seguiranno due trasferte in Irlanda e in Francia prima del nuovo match casalingo il 7 marzo contro l’Inghilterra. Epilogo a Cardiff contro il Galles. Questo il calendario completo con date, città e orari.
- Italia vs Scozia – 7 febbraio ore 15.10 – Roma, Stadio Olimpico
- Irlanda vs Italia – Dublino, Aviva Stadium – 14 febbraio ore 14.10 (locali)
- Francia vs Italia – Lille, Decathlon Arena – 22 febbraio ore 16.10
- Italia vs Inghilterra – Roma, Stadio Olimpico – 7 marzo ore 17.40
- Galles vs Italia – Cardiff, Principality Stadium – 14 marzo ore 16.40 (locali)
Dove vedere il torneo di rugby Sei Nazione: tv e streaming
Tutti i 15 incontri del Sei Nazioni saranno trasmessi in esclusiva e in diretta da Sky sui suoi canali e anche su SkyGo e NOW. Le partite dell’Italia saranno tutte visibili anche sul canale in chiaro TV8.