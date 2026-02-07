Italrugby, che spettacolo! Trionfo all’esordio del Sei Nazioni 2026: battuta 18-15 la Scozia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sei Nazioni di rubgy ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fantastica vittoria dell'Italia sulla Scozia all'esordio al Sei Nazioni 2026: trionfo allo stadio Olimpico di Roma per 18-15 a favore della selezione di Gonzalo Quesada, che è partita fortissimo e ha tenuto ritmi elevatissimi per tutto il corso del match.

Le statistiche tra Italia e Scozia sono nettamente a favore dei britannici, che si sono imposti in 18 occasioni a fronte delle 8 vittorie azzurre, l'ultima datata 2024: oggi la statistica è stata aggiornata con un trionfo in più per gli Azzurri.

Una prestazione di altissimo livello da parte dell'Italia, che è riuscita a vincere una gara difficilissima mettendo in campo idee, concentrazione e capacità di soffrire in diversi momenti del match.

L'Italia batte 18-15 la Scozia all'esordio nel Sei Nazioni 2026

L’Italia parte fortissimo nonostante le assenze e nei primi quindici minuti va subito a segno due volte con Lynagh e Menoncello. Garbisi centra i pali solo sulla seconda trasformazione, ma firma poi il piazzato del 15-7 dopo la meta scozzese di Dempsey.

Il match, disputato sotto un diluvio incessante, nella ripresa vede i calci di Russell e Garbisi e la meta di Horne.

Simone Ferrari, premiato come MVP del match, si è espresso così a Sky Sport: "Siamo stati una squadra, tutti si sono messi al servizio dell'altro. Le mete nascono da soluzioni provate in allenamento, siamo orgogliosi di averle messe in mostra. In quel momento c'era una sensazione incredibile in campo. Stiamo intraprendendo una grande crescita, abbiamo affrontato mischie e battaglie che ci hanno temprato e vogliamo continuare"

Italia-Scozia, tabellino

MARCATORI: p.t 7’ m. Lynagh (5-0); 13’ m. Menoncello, trf. P. Garbisi (12-0) 23’ m. Dempsey, tr. Russell (12-7); 34’ C.p. P. Garbisi (15-7) s.t 46’ C.p Russell (15-10); 49’ c.p. P. Garbisi (18-10); 66’ m. Horne (18-15)

ITALIA: Marin (73’ Pani); Lynagh, Brex, Menoncello, Ioana; P.Garbisi, Fusco (61’ A. Garbisi); L.Cannone, Zuliani (54’ Favretto), Lamaro (Cap) (68’ Zuliani); Zambonin (68’ Ruzza), N.Cannone; Ferrari (58’ Hasa), Nicotera (58 Di Bartolomeo), Fischetti (58’ Spagnolo 81’ Fischetti). CT. Gonzalo Quesada

SCOZIA: Jordan; Steyn, Jones, Tuipulotu (Cap), Dobie (49’ Graham); Russell, White (64’ Horne); Dempsey, Darge (60’ Ashman, 64’ Darge), M.Fagerson (64’ Williamson)); Gilchrist (49’ Brown), Cummings; Z.Fagerson (64’ Millar-Mills), Ashman (49’ Turner), Schoeman (28’ McBeth, 36’ Shoeman, 49’ McBeth). CT: Gregor Townsend.

ARBITRO: O'Keeffe (Nuova Zelanda).