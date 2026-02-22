Francia-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale

L’Italia del rugby gioca in Francia, alle ore 16:10, la terza partita del Sei Nazioni 2026. Dopo il successo con la Scozia al debutto e la sconfitta in Irlanda, gli Azzurri vanno in casa dei favoriti per la vittoria del torneo. Diretta tv in chiaro e gratis su TV8. Su Sky Sport 1 e NOW match in onda per gli abbonati.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sei Nazioni di rubgy ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Terzo turno del Sei Nazioni 2026 con l’Italia che sarà impegnata in trasferta contro la Francia. Alla Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy di Lille: fischio d’inizio alle ore 16.10 per gli Azzurri affrontano quella che, almeno sulla carta, rappresenta la sfida più complicata del torneo.

Le previsioni della vigilia trovano conferma dopo le prime due giornate: i Bleus sono gli unici ancora a punteggio pieno. Dopo aver superato l’Irlanda, hanno travolto anche il Galles, candidandosi con forza alla conquista del titolo, complice anche la sconfitta dell’Inghilterra contro la Scozia. Per Lamaro e compagni si prospetta dunque un pomeriggio in salita.

L’Italia arriva dalla vittoria con la Scozia all'esordio e dalla battuta d’arresto di Dublino, ma il ko ha comunque messo in luce i progressi del gruppo, oggi più competitivo rispetto al passato e capace di giocarsela contro quasi tutte le rivali del Sei Nazioni, con l’eccezione forse proprio della Francia. Gonzalo Quesada dovrà ancora fare a meno di Ignacio Brex, assente per motivi familiari, ma ritrova tra i convocati Martin Page-Relo e Giulio Bertaccini.

Partita: Francia-Italia

Orario: 16:10

Dove: Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy, Lille

Quando: domenica 22 febbraio 2026

Diretta TV: Sky, TV8

Diretta Streaming: Sky GO, NOW, tv8.it

Competizione: Torneo Sei Nazioni, 3ª giornata

Francia-Italia, orario e dove vederla in diretta TV: la partita è anche in chiaro

Le partite dell'Italia al torneo Sei Nazioni 2026, oltre che su Sky (che detiene i diritti per la messa in onda) sono visibili anche in chiaro: saranno trasmesse in diretta tv su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre). Via alle 16:10 ma il collegamento scatterà a partire dalle 15:30 per la presentazione del match, commenti e interviste. Sarà Sky Sport 1 (numero 201) il canale fruibile da parte degli abbonati al network satellitare.

Francia-Italia dove vederla in streaming

La sfida dell'Italia di Quesada in Francia si potrà seguire anche in diretta streaming. Messa in onda gratuita su tv8.it. Gli abbonati a Sky potranno vederla attraverso Sky Go. In alternativa c'è NOW (previo pagamento del pass sport).

Francia-Italia, le formazioni della partita del Sei Nazioni

FRANCIA: 15 Thomas Ramos, 14 Théo Attissogbe, 13 Émilien Gailleton, 12 Fabien Brau-Boirie, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Anthony Jelonch, 7 Oscar Jegou, 6 François Cros, 5 Emmanuel Meafou, 4 Thibaud Flament, 3 Dorian Aldegheri, 2 Julien Marchand, 1 Jean-Baptiste Gros.

A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Rodrigue Neti, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Charles Ollivon, 20 Mickaël Guillard, 21 Lenni Nouchi, 22 Baptiste Serin, 23 Pierre-Louis Barassi.

ITALIA: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin,11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti.

A disposizione: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Paolo Odogwu.