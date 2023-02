Il discorso vibrante di capitan Lamaro all’Italia: “13 vittorie questi, ma la Francia ha tremato” Capitan Michele Lamaro alla conclusione dell’esordio dell’Italia al 6 Nazioni 2023, perso di misura contro i campioni della Francia ha mostrato tutto il cuore del gruppo azzurro: “Crediamoci tutti insieme fino in fondo!”

A cura di Alessio Pediglieri

Il "Sei Nazioni" di rugby è iniziato per l'Italia come tutti si aspettavano, con una sconfitta di fronte ai colossi francesi, campioni uscenti del torneo, che si sono alla fine imposti nel match di debutto. Ma al contrario delle attese, la nazionale azzurra ha messo in campo una prestazione maiuscola grazie alla quale ha rimediato una sconfitta di misura e che fa ben sperare per il proseguo del torneo, confermando l'unità del gruppo anche dalle parole a fine match da parte di capitan Lamaro.

Una prestazione positiva, in una gara imperfetta in cui il XV azzurro ha dovuto rincorrere i francesi soprattutto all'inizio del match. Nella prima giornata del Sei Nazioni 2023 l'Italia ha però lottato, conquistandosi anche l'occasione per vincere la partita con una rimessa laterale a circa 10 metri dalla linea di meta avversaria a tempo scaduto. Purtroppo ha pagato il gap all'avvio quando dopo i primi 27 minuti dell’incontro si trovava sul 6-19, ma per circa un'ora l'Italia ha dimostrato di esprimere un rugby all'altezza della Francia, avversario decisamene più forte sia in campo che sulla carta.

Ovviamente partecipare non basta, bisognerà provare anche a vincere, ma i presupposti ci sono tutti perché il gruppo è apparso coeso e unito anche nel momento della sconfitta. A testimonianza di una volontà di sovvertire pronostici e trend che vede da troppo tempo il nostro XV interpretare il vaso di coccio tra quelli di ferro, il discorso tenuto alla squadra da Michele Lamaro, capitano azzurro dal nomvebre 2021, poi postato sui social dalla Federugby: "Sono le piccole cose che fanno la differenza, cinque punti…eh? Cinque punti. 13 vittorie di fila stanno questi, per un attimo hanno tremato. Okey raga?".

L’Italrugby in azione contro la Francia: verrà sconfitta solo di misura 25–29

Un discorso sentito, proveniente dalla convinzione di aver visto qualcosa di importante al di là del tabellino finale, "perché quello che abbiamo costruito era più forte delle difficoltà che abbiamo trovato qua dentro" ha ancora sferzato l'orgoglio dei propri compagni, Michele Lamaro: "Quindi crediamoci, fino in fondo ancora una volta, lunedì, martedì e andando avanti così ok? Giorno dopo giorno, a mettere quel piccolo che manca ogni volta, quel piccolo dettaglio. Tutti insieme, raga, come sempre!".