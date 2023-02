Bella Italia contro la Francia al debutto nel Sei Nazioni: una sconfitta che non fa male L’Italia esce dal campo a testa alta dall’esordio al Sei Nazioni 2023, la Francia vince 29-24: Capuozzo e Allan mettono paura ai campioni.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia si arrende alla Francia ma i ragazzi di Kieran Crowley hanno dimostrato di esserci e di poter dire la loro nel Sei Nazioni 2023. Allo stadio Olimpico di Roma a vincere sono i transalpini per 29 a 24 ma gli Azzurri sono stati in partita fino alla fine, dimostrando la loro crescita, sia a livello di singoli che come squadra; e hanno messo paura ai campioni in carica.

La sfrontatezza dell'Italia ha dovuto fare i conti con la concretezza dei francesi ma la selezione azzurra lascia l’Olimpico tra gli applausi dei tifosi. Domenica prossima sfida a Twickenham contro l'Inghilterra.

Dopo la meta iniziale di Flament, l'Italia ha accorciato con un calcio piazzato di Allan ma poco dopo è arrivata una bella meta francese, segnata da Ramos e analizzata dall'arbitro per un contatto aereo Penaud-Capuozzo. Gli Azzurri non hanno perso il contatto grazie ad un altro piazzato di Allan ma Dumortier ha piazzato la terza meta transalpina di giornata.

Quando un po' di incertezza sembra calare sull'Olimpico, ecco che è arrivata la splendida reazione azzurra: una lunga azione sull'out di sinistra e Capuozzo che ha piazzato la meta, facendo esplodere i supporter italiani.

Dopo un breve forcing degli Azzurri, la Francia ha iniziato ad attaccare a testa bassa ma la difesa del CT Crowley ha tenuto bene.

Ad un certo punto è stata assegnata una meta tecnica per l'Italia a causa di un fallo in mischia di Ollivon, che ha impedito la meta agli azzurri. Cartellino giallo anche per il francese, dopo consulto con il TMO: sette punti per l'Italia e pure 10′ in superiorità numerica. Gli Azzurri sono rientrati così in partita.

La selezione italiana ha avuto qualche problema a prendersi il possesso, nonostante la superiorità numerica, ma intorno all'ora di gioco è arrivato il primo vantaggio di giornata dell'Italia: Allan non ha sbagliato al calcio da posizione centrale e gli Azzurri sono andati sul 24-22.

Quando l'Italia iniziava a credere davvero di poter centrare l'impresa è arrivata la meta di Jalibert, che ha trasformato una splendida azione d'attacco della Francia e ha tolto un po' di pressione ai detentori del titolo di Fabien Galthiè. Ramos, poco dopo, ha trasformato il piazzato per il 24-29 finale.

I francesi arrivavano imbattuti a questo match da 13 gare ma hanno dovuto mettere in campo tutta la loro qualità per poter uscire con la vittoria dal terreno di gioco dell'impianto di Tor di Quinto. Dupont premiato come "man of the match".