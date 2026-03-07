Italia-Inghilterra oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale

L’Italia del rugby gioca oggi a Roma la quarta partita del trofeo Sei Nazioni, all’Olimpico ospita l’Inghilterra. Diretta tv in chiaro per tutti e in streaming su TV8. In abbonamento su Sky e su NOW.

Gonzalo Quesada, coach della nazionale italiana di rugby che sfida l’Inghilterra.

Italia–Inghilterra è la partita della quarta giornata del Sei Nazioni 2026, si gioca oggi alle 17:40 allo stadio Olimpico di Roma ed è un match importante per gli Azzurri che (attualmente quinti in classifica) possono scavalcare proprio i britannici. È il penultimo incontro in programma: sabato 14 marzo, in Galles, c'è il quinto e conclusivo turno del torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su TV8 mentre gli abbonati a Sky potranno seguirla su Sky Sport 1.

La squadra di Gonzalo Quesada è stata protagonista finora di un buon torneo, grazie al successo sulla Scozia (18-15). A Dublino la Nazionale è sì incappata in una sconfitta (20-13) ma ha potuto capitalizzare un ottimo bonus difensivo. Nell’ultimo turno, invece, l’Italia è uscita battuta dalla trasferta in Francia (capolista del trofeo) con il punteggio finale più netto di 33-8. Per la gara di oggi l'Italia può contare sul recupero di pedine fondamentali come Juan Ignacio Brex, Gianmarco Lucchesi, Stephen Varney e Tommaso Allan. Torna in gruppo anche Giulio Bertaccini, confermata l'assenza di Ange Capuozzo, infortunatosi alla spalla contro la Francia.

La classifica del Sei Nazioni alla 4ª giornata

1. Francia 15

2. Scozia 11

3. Irlanda 9

4. Inghilterra 5

5. Italia 5

6. Galles 1.

Curiosità: al vincitore del trofeo (Francia e Scozia sono le maggiori accreditate) quest'anno sarà consegnata una replica della Coppa andata distrutta in un incendio scoppiato a bordo del mezzo che la stava trasportando.

Partita: Italia-Inghilterra

Orario: 17:40

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: sabato 7 marzo 2026

Diretta TV: Sky, TV8

Diretta Streaming: Sky GO, NOW, tv8.it

Competizione: Torneo Sei Nazioni, 4ª giornata.

Italia-Inghilterra, orario e dove vederla in diretta TV: la partita è anche in chiaro

La gara Italia-Inghilterra sarà visibile in diretta TV e in chiaro per tutti su TV8. Gli abbonati a Sky, invece, potranno seguire la sfida del quarto del Sei Nazioni sintonizzandosi su Sky Sport 1 (numero 2019) oppure su NOW (previo pagamento del pass sport che attiva la app su Smart Tv). Non è prevista diretta tv sulla Rai.

Italia-Inghilterra, dove vederla in streaming

Anche la diretta streaming di Italia-Inghilterra è in chiaro, la manderà in onda il sito ufficiale di tv8.it. In alternativa, per chi ha sottoscritto la registrazione, ci sono Sky Go e lo stesso NOW.

Italia-Inghilterra, le formazioni della partita del Sei Nazioni

Per la quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby maschile con l'Inghilterra, ecco le formazioni di Italia e Inghilterra

Queste le scelte di Gonzalo Quesada dell'Italia:



Lorenzo Pani (Zebre Parma, 11 caps)

Louis Lynagh (Benetton Rugby, 12 caps)

Juan Ignacio Brex (Toulon, 50 caps)

Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 37 caps)

Monty Ioane (Lione, 45 caps)

Paolo Garbisi (Toulon, 52 caps)

Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 22 caps)

Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 36 caps)

Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 41 caps)

Michele Lamaro (Benetton Rugby, 52 caps) – capitano

Andrea Zambonin (Exeter Chiefs, 17 caps)

Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 61 caps)

Simone Ferrari (Benetton Rugby, 72 caps)

Giacomo Nicotera (Stade Français, 39 caps)

Danilo Fischetti (Northampton Saints 61 caps)

A disposizione

Tommaso Di Bartolomeo (Zebre Parma, 8 caps)

Mirco Spagnolo (Benetton Rugby, 22 caps)

Muhamed Hasa (Zebre Parma 6 caps)

Federico Ruzza (Benetton Rugby, 70 caps)

Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 11 caps)

Alessandro Fusco (Zebre Parma, 23 caps)

Leonardo Marin (Benetton Rugby, 20 caps)

Tommaso Allan (Perpignan, 87 caps)

Queste le scelte di Steve Borthwick dell'Inghilterra

Elliot Daly (Saracens, 74 caps)

Tom Roebuck (Sale Sharks, 10 caps)

Tommy Freeman (Northampton Saints, 25 caps)

Seb Atkinson (Gloucester Rugby, 2 caps)

Cadan Murley (Harlequins, 4 caps)

Fin Smith (Northampton Saints, 14 caps)

Ben Spencer (Bath Rugby, 16 caps)

Ben Earl (Saracens, 49 caps)

Tom Curry (Sale Sharks, 68 caps)

Guy Pepper (Bath Rugby, 10 caps)

Alex Coles (Northampton Saints, 17 caps)

Maro Itoje (Saracens, 100 caps) – capitano

Joe Heyes (Leicester Tigers, 20 caps)

Jamie George (Saracens, 108 caps)

Ellis Genge (Bristol Bears, 78 caps).

A disposizione

Luke Cowan-Dickie (Sale Sharks, 56 caps)

Bevan Rodd (Sale Sharks, 13 caps)

Trevor Davison (Northampton Saints, 6 caps)

Ollie Chessum (Leicester Tigers, 33 caps)

Sam Underhill (Bath Rugby, 48 caps)

Henry Pollock (Northampton Saints, 8 caps)

Jack van Poortvliet (Leicester Tigers, 22 caps)

Marcus Smith (Harlequins, 48 caps).