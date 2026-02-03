Incontro di boxe diventa virale per lo stranissimo accoppiamento tra i pugili, quasi imbarazzante

Il debutto da pro di MacDonald è stato assurdo e ha suscitato grandi polemiche: ha sfidato Vysniauskas, di 11 anni più grande, in un accoppiamento davvero controverso.

Il debutto di Kiaran MacDonald tra i professionisti del pugilato è diventato subito virale, non per la bravura del pugile ma per la netta differenza con il suo avversario: il 28enne britannico, medaglia d'argento ai Commonwealth Games, ha affrontato Marius Vysniauskas in un match che ha scatenato grandi polemiche tra gli appassionati e in cui il 39enne lituano ha avuto la peggio.

MacDonald ha dominato l'incontro di boxe dall'inizio alla fine con una superiorità evidente e alla fine ha vinto nettamente, ma il problema principale è stato l'abbinamento tra i due sfidanti che secondo gli appassionati non si sarebbero mai dovuti incontrare per la netta differenza di stazza e fisicità in favore del debuttante che è stato superiore in tutto rispetto al veterano.

Le polemiche al debutto di MacDonald

Sulla carta i due non hanno molte differenze, dato che le statistiche su BoxRec riportano altezze simili: 168 centimetri per Vysniauskas contro i 165 centimetri del suo sfidante al debutto che in realtà sul ring lo sovrastava. L'equilibrio paventato dalle statistiche non esisteva e anche gli appassionai hanno scatenato la polemica per l'evidente disparità in favore del britannico che ha chiaramente dominato in ogni momento dell'incontro, ottenendo la vittoria finale.

Vysniauskas, uno dei migliori sparring partner per la sua grande resistenza durante le gare (nonostante le sue 28 sconfitte consecutive), ha resistito fino alla fine ma poi si è arreso davanti a una batosta in cui non è mai riuscito a prendere il controllo. C'era grande disparità e anche Eddie Hearn, promoter della sfida, è stato criticato per aver creato l'accoppiamento: non sono tanto gli 11 anni di differenza a far storcere il naso, quanto il poco equilibrio sul piano fisico che avrebbe avvantaggiato di molto il debutto tra i professionisti di MacDonald.