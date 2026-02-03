sport
video suggerito
video suggerito

Incontro di boxe diventa virale per lo stranissimo accoppiamento tra i pugili, quasi imbarazzante

Il debutto da pro di MacDonald è stato assurdo e ha suscitato grandi polemiche: ha sfidato Vysniauskas, di 11 anni più grande, in un accoppiamento davvero controverso.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Ada Cotugno
8 CONDIVISIONI
Immagine

Il debutto di Kiaran MacDonald tra i professionisti del pugilato è diventato subito virale, non per la bravura del pugile ma per la netta differenza con il suo avversario: il 28enne britannico, medaglia d'argento ai Commonwealth Games, ha affrontato Marius Vysniauskas in un match che ha scatenato grandi polemiche tra gli appassionati e in cui il 39enne lituano ha avuto la peggio.

MacDonald ha dominato l'incontro di boxe dall'inizio alla fine con una superiorità evidente e alla fine ha vinto nettamente, ma il problema principale è stato l'abbinamento tra i due sfidanti che secondo gli appassionati non si sarebbero mai dovuti incontrare per la netta differenza di stazza e fisicità in favore del debuttante che è stato superiore in tutto rispetto al veterano.

Le polemiche al debutto di MacDonald

Sulla carta i due non hanno molte differenze, dato che le statistiche su BoxRec riportano altezze simili: 168 centimetri per Vysniauskas contro i 165 centimetri del suo sfidante al debutto che in realtà sul ring lo sovrastava. L'equilibrio paventato dalle statistiche non esisteva e anche gli appassionai hanno scatenato la polemica per l'evidente disparità in favore del britannico che ha chiaramente dominato in ogni momento dell'incontro, ottenendo la vittoria finale.

Leggi anche
Si prostra inconsolabile davanti alla ragazza colpita per sbaglio: la vergogna di Nishida diventa virale

Vysniauskas, uno dei migliori sparring partner per la sua grande resistenza durante le gare (nonostante le sue 28 sconfitte consecutive), ha resistito fino alla fine ma poi si è arreso davanti a una batosta in cui non è mai riuscito a prendere il controllo. C'era grande disparità e anche Eddie Hearn, promoter della sfida, è stato criticato per aver creato l'accoppiamento: non sono tanto gli 11 anni di differenza a far storcere il naso, quanto il poco equilibrio sul piano fisico che avrebbe avvantaggiato di molto il debutto tra i professionisti di MacDonald.

Altri sport
8 CONDIVISIONI
Immagine
Live
serie a
Bologna-Milan chiude il turno di campionato: Allegri con Nkunku titolare, Leao fuori (0-1)
Perché Bologna-Milan si gioca stranamente di martedì senza che ci fossero obblighi di calendario
Gasperini: "O parliamo di Under 23 o della Champions, mettetevi d'accordo”
Quando torna Vlahovic nella Juventus dopo il rientro alla Continassa: i tempi di recupero
Chi è Oscar Hiljemark, il nuovo allenatore del Pisa più giovane persino di alcuni suoi calciatori
Antonio Conte conquista la quinta Panchina d'Oro e affonda il colpo su Allegri: se l'è legata al dito
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views