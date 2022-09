Incontri di MMA sulla sabbia, il video è di violenza barbara: finire a faccia in giù è la fine In Russia ha preso piede una versione su sabbia dei combattimenti di MMA: la violenza è elevata ad un livello superiore.

MMA è l'acronimo di Mixed Martial Arts, ovvero Arti marziali miste: si tratta dello sport professionistico più violento al mondo, che dà luogo a incontri in cui sono consentite tutte le tecniche delle arti marziali e degli sport di combattimento. I match sono seguitissimi, con campioni come Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor che sono conosciuti in ogni angolo del pianeta.

Inutile dire che infortuni tremendi sono all'ordine del giorno, eppure qualcuno ha deciso di rendere i combattimenti di MMA ancora più selvaggi, elevando il livello di violenza a una quota barbara. Di solito i combattimenti si svolgono in una gabbia ottagonale o in altre gabbie di diverse forme, che hanno tutte una caratteristica in comune, ovvero la base imbottita in modo uniforme, in modo che la caduta al suolo dei lottatori sia relativamente ammortizzata.

MMA sulla sabbia, ancora più violenta

In questa nuova versione dei match di MMA, la gabbia è stata sostituita dalle classiche corde dei ring di pugilato – e fin qui non c'è nessun problema – mentre la superficie su cui si svolge il combattimento è costituita da sabbia, con conseguenze pesanti sul piano degli spostamenti, ma soprattutto delle cadute. Proteggere la testa una volta al suolo diventa praticamente impossibile, visto che quando si è con la faccia in giù si ha la sabbia in bocca e occhi.

I combattimenti di MMA sulla sabbia sono stati introdotti da una organizzazione russa, in tutti gli eventi ci sono giudici professionisti e medici a bordo ring. Non ci sono round o limiti di tempo, il che accresce la sensazione di ‘o me o te' da parte di chi si cimenta nei match, visto che la prima pausa coincide per forza con la fine degli incontri. Questa variazione sul tema delle Arti marziali miste ha riscosso un grande successo e i video dei combattimenti totalizzano centinaia di migliaia di visualizzazioni. Certamente non sono per occhi impressionabili…