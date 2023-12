Immagini spaventose in MMA, lottatore in preda alle convulsioni dopo il violento KO: “Sta tremando!” Il KO incassato a UFC 296 da Bryce Mitchell per mano di Josh Emmett ha avuto una coda drammatica: il 29enne americano si è accasciato esanime in preda alle convulsioni, mentre la voce del telecronista dava il senso del momento spaventoso.

Ancora una volta i combattimenti di MMA danno vita a scene di inaudita violenza, con immagini che ripropongono il tema di uno sport in cui il procurare danno fisico all'avversario è un obiettivo che può portare a danni molto seri. Se le fratture sono all'ordine del giorno, come sa bene Conor McGregor che è fermo da due anni mezzo per essersi rotto la tibia contro Poirier, anche le problematiche neurologiche possono essere gravi, visto che la testa è presa di mira da calci e pugni. I pensieri peggiori si sono affacciati in chi assisteva all'incontro di UFC 296 tra Josh Emmett e Bryce Mitchell, quando quest'ultimo è stato colto da terribili convulsioni dopo il violento KO subìto.

Il combattimento dei pesi piuma, di scena a Las Vegas sabato scorso, non è andato oltre il primo round: un brutale diretto destro di Emmett ha preso in pieno il volto di Mitchell dopo solo due minuti dall'inizio dell'incontro. È apparso chiaro fin da subito che non c'era nessuna possibilità che il 29enne dell'Arkansas si alzasse: l'arbitro ha allontanato Emmett e poi si è chinato su Mitchell rimasto esanime sul tappeto, raggiunto dopo pochi istanti dal medico che si trovava a bordo ottagono.

È stato in quel momento che tutti si sono resi conto della drammaticità del momento: le telecamere hanno inquadrato dall'alto Mitchell che era in preda a tremende convulsioni. Si tratta di contrazioni involontarie dei propri muscoli volontari, che sono la manifestazione di alterazioni dell'attività cerebrale e possono sottendere diverse situazioni patologiche, anche gravi. Il pathos della vicenda è stato reso in maniera angosciante dalla voce accalorata del telecronista, che ha urlato più volte: "Sta tremando!".

Fortunatamente non ci sono state conseguenze ulteriori per Mitchell, che ovviamente è stato portato in ospedale per accertamenti, ma poi ha tranquillizzato lui stesso tutti quanti in un video: "Voglio far sapere a tutti che sto bene. Poteva andare molto peggio. Quando ero in quell'ospedale, c'erano persone senza gambe, senza braccia, con le facce tutte deformate come se fossero rimaste coinvolte in un incidente d'auto, quindi non posso lamentarmi di nulla. Sono così felice di essere qui, sto bene, vi amo tutti e vi ringrazio".