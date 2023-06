Il video di McGregor che entra in bagno con la presunta vittima di stupro: “Mi ha detto di venire a prenderti” Il filmato mostra la donna in compagnia del fighter irlandese. Secondo la denuncia, sarebbe stata “costretta fisicamente” a seguire McGregor (che ha negato ogni accusa di violenza sessuale) e ha consegnato i vestiti alle forze dell’ordine per l’analisi del DNA.

Due momenti del video di TMZ in cui appaiono Conor McGregor e la presunta vittima di stupro.

Conor McGregor ha negato ogni cosa ma l'accusa di stupro che gli è stata rivolta da una donna rischia di mettere nei guai il lottatore della MMA. Sono due i video che lo vedono accanto alla giovane: in uno, che sembra ripreso dalla stessa ragazza, si ha l'impressione che stiano ballando vicini; in un altro – a corredo di alcuni dettagli della versione dei fatti fornita dal legale della presunta vittima – entrano insieme nel bagno.

È quest'ultimo filmato che ha attirato maggiore attenzione anche da parte dei media. Risale alla serata in cui i Nuggets di Denver hanno conquistato il titolo della NBA dopo aver sconfitto nella serie (4-1) gli Heat e fa vedere alcuni frangenti di quelle ore trascorse nel night club. La clip girata all'interno del Kaseya Center di Miami intorno alla mezzanotte del 10 giugno scorso mostra il fighter irlandese in compagnia della persona che lo ha denunciato: si nota come la prenda per mano e la conduca nella toilette dove sarebbe stata consumata la violenza sessuale.

Il lottatore prende per mano la donna che lo ha successivamente denunciato

Poco dopo si nota come la porta si chiuda senza che nessun altri cerchi di entrare. All'esterno c'è solo il personale della sicurezza ma, e questo è un altro lato della vicenda da chiarire, non sembra sbarrare il passo né a un'amica della giovane (come raccontato) né impedirle di uscire. O, almeno, non vi sono prove filmate che forniscano riscontri tangibili.

Finisce tutto lì, non esistono al momenti altre immagini che testimonino quando e in quali condizioni i due siano usciti dal gabinetto, se lo abbiano fatto ancora una volta insieme o in due differenti momenti oppure vi sia effettivamente stato il tentativo da parte della querelante di abbandonare il bagno.

La sequenza sotto i riflettori mostra la donna che indossa una camicia di colore bianco e una gonna nera. Secondo l'esposto presentato dall'avvocato, sarebbe stata "costretta fisicamente" a seguire McGregor che appare vestito di nero. Nell'esposizione dei fatti Conor avrebbe chiesto a una persona per adesso non meglio identificata (se non dal particolare della maglia di Denver che indossava) di riferire un messaggio alla donna: "Mi ha detto di venire a prenderti".

Cosa è davvero successo in quegli istanti e perché la giovane ha seguito McGregor? "La mia cliente era convinta che stessero andando al Four Seasons Hotel – si legge nelle dichiarazioni riportate su TMZ -, poiché Conor le aveva precedentemente chiesto di raggiungerlo nella sua camera d'albergo. Invece l'ha portata nel bagno".

McGregor e la donna entrano nella toilette dove sarebbe avvenuta la violenza.

È lì che sarebbe avvenuto lo stupro. Una situazione raccapricciante alla quale la ragazza sarebbe sfuggita riuscendo a liberarsi e a fuggire da una finestra, lasciando lì la borsa che solo in seguito è riuscita a recuperare. Il giorno dopo avrebbe sporto denuncia alla polizia ma sarebbe stata inizialmente respinta con la raccomandazione di rivolgersi a un legale.

Una brutta vicenda dai contorni ancora nebulosi: "La mia cliente non ha nemmeno ricordato chi l'ha portata in bagno fino a quando non ha visto questo video", ha aggiunto il legale che ha anche fatto sapere come la sua cliente abbia consegnato i vestiti alle forze dell'ordine per l'analisi del DNA. Una versione dei fatti completamente negata dai rappresentanti del fighter, già nel mirino dopo quanto accaduto con la mascotte durante il match delle Finals: "Non sono accuse ma solo menzogne, il signor McGregor non si lascerà intimidire".