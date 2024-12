Il surreale faccia a faccia di Fury con Usyk: nessuno dei due si muove per 10 minuti, devono separarli

video suggerito

La conferenza stampa di vigilia dell'attesissimo rematch del mondiali dei pesi massimi tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk, in programma sabato sera a Riad, ha vissuto un momento surreale – mai visto prima – quando i due pugili si sono piazzati l'uno di fronte all'altro per il consueto faccia a faccia in cui si cerca di intimorire l'avversario guardandolo fisso negli occhi. Il punto è stato che né Fury né Usyk volevano distogliere per primo lo sguardo, e così si è andati avanti per ben dieci minuti con i due immobili l'uno ad un palmo dall'altro, finché non li ha separati l'intervento della sicurezza.

Fury e Uysk, un faccia a faccia infinito: nessuno vuole fare un passo indietro

In precedenza c'era stato un evento alquanto stravagante, con tanto di musica dal vivo e la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi del pugilato professionistico, poi il britannico e l'ucraino (36 anni il primo, 37 il secondo) si sono fronteggiati sul palco, rendendo evidente la maggiore stazza di Fury ma anche la fierezza di Usyk, che combatte con un intero popolo dietro. Nonostante gli sforzi del presidente del WBC Mauricio Sulaiman, i due sono rimasti testa a testa per oltre dieci minuti, cercando entrambi di ottenere un vantaggio psicologico sull'avversario.

Ovviamente il video è diventato immediatamente virale, gasando i tifosi sui social e alzando le aspettative in vista del combattimento, valido per le sigle WBC, WBA e WBO dei pesi massimi (il campione IBF è Daniel Dubois, che ha battuto Anthony Joshua il 21 settembre). Nel primo match lo scorso maggio tra Fury e Usyk, che si presentavano all'appuntamento entrambi imbattuti, ad imporsi – sempre alla Kingdom Arena di Riad, dove si svolgerà anche la rivincita di sabato – era stato l'ucraino, ai punti con verdetto non unanime.

Fury bellicoso: "Non ho niente da dire, se non che ci sarà molto dolore e sofferenza"

Oltre alla guerra di nervi del faccia a faccia, l'incontro con i media ha vissuto anche il momento delle domande. Quando gli è stato chiesto cosa pensasse della rivincita, Fury ha risposto in modo breve: "Farò un sacco di male. Questo fottuto pezzo di… lo metterò sicuramente nel cassetto dei feriti". Ha continuato: "Non ho niente da dire, se non che ci sarà molto dolore e sofferenza in questo combattimento che guarderete. Questo è tutto quello che ho da dire". Secondo l'Intelligenza Artificiale, cui lo abbiamo chiesto, stavolta sarà il britannico ad aggiudicarsi il match, "ai punti o con un KO tecnico verso la fine del combattimento".