Il record di Tigist Assefa nella maratona è mostruoso: un infortunio le ha cambiato la vita Eccezionale Tigist Assefa che ha fatto registrare un nuovo record del mondo nella maratona femminile, polverizzando il precedente. E pensare che prima gareggiava in altre discipline.

A cura di Marco Beltrami

Impressionante. Tigist Assefa si è conquistata un posto nella storia dello sport. L'atleta etiope ha fatto registrare il nuovo record del mondo nella maratona femminile a Berlino. La 26enne, che si è confermata sulle strade della capitale tedesca, ha polverizzato il precedente primato, con un miglioramento di addirittura oltre due minuti.

La ragazza africana ha mantenuto un passo impressionante che le ha permesso di fare molto meglio della scorsa prova in terra tedesca che già le aveva regalato la popolarità con il record del tracciato. Nella prova del 2023 invece Assefa ha percorso i 142.95 km in 2 ore 11 minuti e 53 centesimi, con dei parziali eccezionali. Alla fine il miglioramento rispetto al tempo della keniana Brigid Kosgei (2h14:04), fatto registrare nella maratona di Chicago, è stato a dir poco notevole.

E pensare che inizialmente le corse sulla lunga distanza non erano la specialità della ragazza di Addis Abeba che si è confrontata in giovane età con gli 800 metri. In questa disciplina Tigist aveva raccolto risultati convincenti, come la medaglia d'argento ai Campionati Africani Juniores del 2013, con la staffetta etiope 4×400 metri, il record personale inferiore ai due minuti sulla distanza. Ha anche rappresentato l'Etiopia alle Olimpiadi di Rio nel 2016.

Nel 2016 poi ecco l'addio forzato agli 800 a causa di un problema fisico: lesione persistente al tendine d'Achille, aggravata dalle scarpe chiodate necessarie per la corsa su pista. Ecco allora la virata alle gare su strada iniziate nel 2018. A quanto pare a partire dal 2022 si è allenata anche con due stimati tecnici italiani come Renato Canova e Gabriela Nicola.

Così è iniziato il suo exploit che le ha permesso di vincere cinque gare e migliorare costantemente in suoi primati personali. Ora il suo obiettivo primario sono le Olimpiadi di Parigi, questa volta però nella maratona.

L'estate però è ancora lontana e ci sono ancora tante soddisfazioni da togliersi per questo fenomeno assoluto della corsa che sembra destinata a far registrare record su record