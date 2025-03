video suggerito

Il mongolo Radnaa Tseren è mostruoso a 91 anni sugli 800 metri: fluidità di corsa impressionante Radnaa Tseren a 91 anni ha stampato l'ennesimo record della sua carriera, adesso nella categoria d'età over 90: la prestazione sugli 800 metri dell'atleta mongolo ai Mondiali in Florida è pazzesca.

A cura di Paolo Fiorenza

Radnaa Tseren in Mongolia è un'istituzione: basti pensare che lo scorso anno è stato ricevuto dal presidente dello stato asiatico con gli onori riservati a un'eccellenza nazionale. E tale è l'esperto atleta che a 91 anni continua a scrivere pagine incredibili dell'atletica leggera mondiale, adesso nella categoria più ‘anziana' tra quelle Master, ovvero la M90 (over 90 anni). Tseren ha appena trionfato ai Mondiali Master indoor di Gainesville, in Florida, vincendo la medaglia d'oro negli 800 metri col tempo record di 3:57.26. Un crono semplicemente mostruoso se rapportato all'età del mongolo, del resto per rendersi conto della sua eccezionalità basta guardare la fluidità impressionante della sua corsa: nessuno gli darebbe i suoi 91 anni dalle sole immagini.

Radnaa Tseren, una leggenda dell'atletica leggera: dopo 60 anni è ancora in pista a fare record

Tseren è stato il vincitore più anziano dei Mondiali Master, considerando tutte le discipline. Il vecchio – si fa per dire – Radnaa è abituato a primeggiare, non solo negli 800. Da parecchi anni partecipa alle competizioni Master di atletica e detiene quasi 20 record, alcuni dei quali pazzeschi come 17.51 nei 100 metri o 37.24 nei 200 metri. In poche parole, parliamo di un fenomeno.

Radnaa Tseren ha iniziato a correre nel 1962, poi qualche anno dopo – nel 1966 dopo la laurea conseguita all'Istituto nazionale mongolo di educazione fisica – sono arrivate le prime partecipazioni a gare di breve e media distanza. Da allora sono passati quasi 60 anni e oggi lo ritroviamo ancora lì, in pista. Anzi, ad essere più precisi, ancora campione in carica.

Radnaa Tseren lo scorso anno assieme al presidente della Mongolia

"Ogni mattina corro dai 3 ai 4 chilometri", ha dichiarato qualche mese fa durante un ricevimento ufficiale con il presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, aggiungendo che fa ripetute di 60, 100 e 200 metri, dieci volte per ciascuna distanza, oltre a esercizi specifici per tenere in condizione muscoli e articolazioni. Nulla di meno richiede il suo status di leggenda.