Il Messi delle freccette diventa ‘cattivo’: Luke Littler esplode contro il pubblico al Mondiale

Il numero al mondo delle freccette Luke Littler si è scagliato contro il pubblico dopo la sua vittoria negli ottavi di finale del Mondiale in corso a Londra: non lo avevamo mai visto così.

È stato come quando nella sceneggiatura del wrestling un lottatore, fino a quel momento "face" (ovvero "buono") diventa clamorosamente "heel" (cioè "cattivo"). Non parliamo ovviamente di come Luke Littler sia realmente nella vita, ma del modo in cui il ‘Messi delle freccette' si è posto per la prima volta – polemico e sprezzante – nei confronti degli spettatori del Campionato mondiale di freccette che dall'11 dicembre si sta svolgendo all'Alexandra Palace di Londra e che finirà il prossimo 3 gennaio. A dire il vero, nel pubblico dell'arena c'erano parecchi tedeschi e da loro sarebbero partiti i fischi e i ‘booo' che hanno innescato la reazione del 18enne fenomeno inglese, dunque non è dato sapere se questa evoluzione del personaggio avrà un seguito. Fatto sta che anche la mamma di Luke ha poi pesantemente insultato il pubblico che era presente nel palazzetto londinese.

Luke Littler batte Rob Cross negli ottavi di finale del Mondiale di freccette e viene fischiato dal pubblico

Littler – che è numero uno al mondo da novembre 2025, dopo la vittoria al Grand Slam of Darts – è stato fischiato dopo la sua vittoria su Rob Cross negli ottavi di finale del Mondiale. La maggior parte del pubblico durante la partita aveva sostenuto il 35enne campione del mondo del 2018, allora Luke dopo aver chiuso il match a suo favore per 4-2 si è lasciato andare a un'esultanza particolarmente ‘carica', beccandosi i fischi dalla platea come sempre bollente.

La reazione rabbiosa del numero uno al mondo: "Grazie per avermi fischiato, voi pagate il mio premio"

"Non mi danno davvero fastidio – ha detto Littler a caldo a proposito dei fischi, rivolgendosi poi direttamente al pubblico per rincarare la dose – Voi pagate i biglietti e pagate anche il mio premio, quindi grazie per avermi fischiato. Nessuno voleva che vincessi, ma ancora una volta vi ho dimostrato che vi sbagliavate".

Gli scherni nei suoi confronti provenivano soprattutto dai tifosi tedeschi presenti nell'arena da 3300 posti, ma Littler (che a Capodanno affronterà nei quarti il polacco Krzysztof Ratajski) in quel momento non poteva saperlo. La sua reazione è stata di pancia, rabbiosa, con ancora in corpo l'adrenalina della sfida appena vinta. Ha colpito tutti, perché non avevamo mai visto il ‘Golden Boy' delle freccette comportarsi in quel modo. Non bisogna dimenticare che parliamo pur sempre di un ragazzo che compirà 19 anni a gennaio e che in pochissimo tempo si è ritrovato a essere perennemente sulle prime pagine dei tabloid britannici.

Oneri e onori, visto che finora Luke si è messo in tasca poco meno di 3 milioni di euro di soli premi in carriera. Se includiamo i contratti pubblicitari, il valore complessivo di Littler si aggira tra i 6 e i 7 milioni di euro. Non male per uno che un paio d'anni fa prendeva ancora la ‘paghetta' dai genitori…