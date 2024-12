video suggerito

Il judoka Emre Yazgan è morto a 16 anni: travolto da una valanga durante il ritiro della nazionale Mondo dello sport in lutto per la tragica morte del judoka 16enne Emre Yazgan: travolto da una valanga durante il ritiro ad alta quota della nazionale di judo della Turchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una tragedia ha scosso il mondo dello sport. Una valanga ha sorpreso la squadra turca di judo mentre, durante la preparazione ad alta quota sul monte Erzurum Palandöken, è uscita per una passeggiata tra la natura provocando quattro feriti e la morte di un giovanissimo atleta. Emre Yazgan, di appena 16 anni, è stato infatti sepolto dalla valanga e, sebbene ancora respirasse quando è stato tirato fuori dalla coltre di neve, è deceduto subito dopo essere stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva nell'ospedale più vicino per le complicazioni che ciò aveva causato al suo organismo. Degli altri 14 atleti sorpresi dalla valanga, dieci ne sono usciti senza riportare gravi conseguenze, mentre gli altri quattro, tra cui anche il fratello gemello dello sfortunato sedicenne che ha perso la vita, sono rimasti feriti.

Secondo il governatore della provincia di Erzurum, Mustafa Çiftçi, quella andata in scena sul monte Palandöken è una tragedia che si sarebbe potuta evitare: "Quando gli atleti sono usciti per una passeggiata nella natura, non hanno avvisato né le autorità locali, né le squadre AFAD (la nostra protezione civile, ndr) né le autorità ufficiali. Ciò significa che hanno determinato il percorso da soli. Se avessero informato la nostra Municipalità metropolitana o altre autorità ufficiali , avremmo avuto l'opportunità di informarli sul percorso che avrebbero potuto percorrere in sicurezza. Quella è una zona chiusa. Le nostre stazioni sciistiche attualmente si trovano nella parte davanti, mentre quella dietro non è un comprensorio sciistico" ha difatti spiegato la massima autorità della provincia in cui ha avuto luogo la tragedia.

A raccontare cosa è successo alcuni degli atleti sopravvissuti alla valanga. "Quando abbiamo scalato la montagna, la neve si era indurita. Stavamo per tornare, ma all'improvviso si è rotta e una grande massa è caduta su di noi. Poi siamo stati sepolti sotto la neve. Sporgeva solo il collo e siamo stati trascinati per circa 400 o 500 metri" ha difatti raccontato Ali Bozkurt. "Avevo solo la testa fuori dalla neve. È arrivata l'AFAD quando eravamo nella neve da circa 10 minuti e ci hanno tirato fuori. Ma con qualcun altro hanno avuto maggiori difficoltà perché era completamente coperto dalla neve e sono riusciti a trovarlo solo grazie all'utilizzo di alcuni macchinari" ha quindi aggiunto Hilmi Mucik ai media locali.

Stando a quanto riportano altre fonti il ragazzo trovato completamente coperto da oltre due metri di neve era proprio il 16enne Emre Yazgan considerato uno dei più grandi talenti del judo turco avendo già vinto così giovane il campionato nazionale nella sua categoria -73 Kg e guadagnandosi un posto nella selezione maggiore della Turchia per gli eventi internazionali più importanti in calendario.