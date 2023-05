Il calvario di Marcell Jacobs è senza fine, arriva un nuovo stop: non ci sarà nemmeno a Firenze Per Jacobs si tratta di un “contrattempo fastidioso”, non un reale infortunio. Ma la decisione è stata quella di rinunciare anche al Golden Gala del 2 giugno. Ora il prossimo appuntamento è per il 9, a Parigi ma il timore che tutto venga di nuovo rimandato, è più che reale.

A cura di Alessio Pediglieri

Siamo oramai a giugno ma la stagione outdoor per Marcell Jacobs non è ancora iniziata. E, al momento, non si sa quando inizierà. Per l'oro olimpico di Tokyo 2020 un nuovo contrattempo che lo ha spinto a saltare anche l'imminente appuntamento di Firenze, dove era atteso dopo aver dato forfeit a Rabat. Continua così, la serie incredibile di problemi fisici.

Doveva essere in Marocco il primo atto della stagione di Marcell Jacobs per i 100 metri che lo avrebbero visto debuttare in outdoor. Invece, un problema lombo-sacrale lo ha fermato e per precauzione ha deciso di desistere per non compromettere l'obiettivo principe, i Mondiali in estate. Un contrattempo più che un vero e proprio infortunio ha spiegato l'azzurro che ha così procrastinato l'attesissimo testa a testa con Fred Kerley, l'americano che attende da oramai più di un anno la rivincita di Tokyo.

Eppure, il "contrattempo" sembra essere qualcosa di più perché dopo aver saltato l'appuntamento con la Diamond League a Rabat dello scorso 28 maggio, adesso è arrivato anche l'annuncio ufficiale della mancata presenza di Jacobs a Firenze, per il Golden Gala previsto per il prossimo 2 giugno. Il "falso appoggio" che ha provocato il problema sciatalgico non è dunque ancora risolto ed è inutile e pericoloso rischiare di forzare i tempi, anche se l'assenza dalle piste inizia a farsi più che rumorosa.

Dalle Olimpiadi di Tokyo in poi, per Marcell Jacobs sono stati più dolori e guai fisici che corse e soddisfazioni. E' vero, in indoor si è difeso e corso bene mostrando condizione e forma fisica anche ottimali ma ciò che manca ancora è il confronto che conta, quello con i migliori al mondo, che non arriva. Poteva esserci a Rabat, dove i più forti velocisti erano presenti, poteva avvenire a Firenze, altro appuntamento clou in pista. Potrà arrivare a Parigi, il prossimo 9 giugno per la nuova tappa della Diamond League. Ma il dubbio e il timore che tutto possa nuovamente precipitare sono più che legittimi. Così come stanno riprendendo piede le illazioni e i sospetti che Marcell Jacobs non sia più in grado di tornare ad essere l'uomo invincibile del Giappone.