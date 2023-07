Il bodybuilder Joesthetics muore a 30 anni: “Era tra le mie braccia, aveva un dolore al collo” Jo Lindner aveva un seguito di 8.5 milioni di follower su Instagram. La sua fidanzata, Nicha, ha dato l’annuncio del decesso avvenuto per un aneurisma raccontando quegli ultimi, tragici momenti. Joesthetics soffriva di una rara malattia muscolare, aveva trasformato il suo fisico attraverso un allenamento intenso.

Jo Lindner, alias Joesthetics, morto all’età di 30 anni per un malore improvviso.

Per gli 8.5 milioni di follower che lo seguivano su Instagram Jo Lindner era "Joesthetics". Bodybuilder, influencer, di origine tedsca, è morto a 30 anni per un malore improvviso. Diceva di avere dolori al collo, negli ultimi giorni lo aveva confessato alla fidanzata, Nicha, ma nemmeno sospettava che quel malessere fosse la spia di qualcos'altro: un aneurisma lo ha stroncato.

La sua popolarità era cresciuta di pari passo alla massa muscolare che curava con allenamenti intensi (cinque volte a settimana) e una dieta specifica. Nella più classica delle foto "prima e dopo" aveva condiviso la differenza impressionante tra il fisico ottenuto con esercizi comuni in palestra e il trattamento personale che aveva scelto per trasformarsi in un fascio di muscoli scolpiti.

Com’è diventato e com’era prima del trattamento fisico intensivo.

A dare l'annuncio del suo decesso è stata la compagna che condivideva la stessa passione. La donna è ancora sotto shock: era assieme sul divano, si scambiavano coccole. Lui le aveva anche regalato una collana con il suo nome. È stato l'ultimo dono prima della tragedia. Quel momento dolcissimo d'intimità è stato interrotto in maniera traumatica. "Era tra le mie braccia… sta succedendo troppo in fretta… 3 giorni fa continuava a dire che aveva dolore al collo … non ce ne siamo accorti fino a quando non è stato troppo tardi".

Un dolore fortissimo. Nicha lo ha affrontato continuando a postare sul proprio profilo Instagram immagini della coppia prima che il malore spezzasse il loro legame. "Hai mai incontrato qualcuno che ti sembra di conoscere da molto tempo?", È la frase che ha scelto di mettere in cima al proprio account con tanto di video che testimonia la loro storia d'amore finita così presto, così male.

Uno strano presentimento. Qualche settimana, nel dialogo con lo youtuber Bradley Martyn, Lindner aveva pronunciato una frase che, a rileggerla oggi, sembra un triste presagio. Era convinto che un allenamento intensivo gli avrebbe provocato un infarto a causa della rara malattia da increspatura muscolare di cui soffriva: è un disturbo in cui i muscoli sono insolitamente sensibili al movimento o alla pressione: "Anche il cuore è un muscolo, questa è la mia più grande preoccupazione e se avessi un crampo così forte da farmi venire un crampo al cuore?".

Il commovente post della fidanzata, Nicha, dedicato al compagno morto.

Lindner aveva accumulato un enorme seguito sui social media grazie al suo rapporto con il fitness e alla cura del proprio corpo alla quale si dedicava con grande dedizione. Il programma di allenamento prevedeva appena un paio di pause settimanali ed era accompagnato da un regime alimentare comprensivo di cinque, sei pasti quotidiani attraverso i quali assumeva proteine, carboidrati complessi e grassi sani. E per resistere alle tentazioni beveva caffè decaffeinato per farsi passare la voglia di cibo che era ‘spazzatura'.