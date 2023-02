I problemi alle gambe di Hulk Hogan diventano un mistero: “È una persona con grande umorismo” Le parole di Kurt Angle sulle condizioni di Hulk Hogan avevano fatto preoccupare i suoi fan. La reazione è stata affidata all’agente della leggenda del wrestling.

A cura di Marco Beltrami

Quali sono le reali condizioni di Hulk Hogan? La leggenda del wrestling deve davvero fare i conti con gravi problemi alle gambe? La vicenda è diventata un vero e proprio mistero, dopo che nella giornata di ieri si erano diffuse le indiscrezioni sulle difficoltà di deambulazione del classe 1953 legate all'ultimo intervento chirurgico a cui si era sottoposto. A distanza di quasi 24 ore è arrivata la prima presa di posizione ufficiale da parte dell'entourage dell'ex lottatore.

Necessario intervenire dopo le rivelazioni di Kurt Angle, altro ex lottatore che ha condiviso il ring con Hogan diventando poi un suo amico. In occasione di un podcast sono state pronunciate parole che hanno gettato nello sconforto i tantissimi fan di Hulk, vera e propria icona del wrestling capace di lasciare un segno indelebile non solo per le sue eccezionali doti fisiche, ma anche per le sua capacità di fare spettacolo dentro e fuori dal ring. Caratteristiche che ne hanno fatto una vera e propria star a tutto tondo, non solo nello sport. Secondo Angle, purtroppo Hulk Hogan è costretto ad utilizzare un bastone avendo perso gran parte della sensibilità alle gambe.

Il 69enne che già in passato ha dovuto fare i conti a più riprese dei colpi ricevuti durante la sua attività di wrestler, si è operato alla schiena. Le cose però a detta del suo ex collega non sarebbero andare per il meglio: "Aveva i nervi tagliati dalla parte inferiore del corpo, non riesce a sentire la sua parte inferiore del corpo. Così ora non riesce a sentire le gambe. Quindi deve camminare con un bastone che è, sai, è piuttosto serio, amico". Il tutto nonostante una foto che sembrava immortalare Hogan in piedi durante un evento legato alla WWE.

Nessun commento ufficiale di Hogan che è tornato sui social per postare una foto di un rettile di pietra a bordo piscina con queste parole: "Ho avuto un sacco di serpenti nella mia vita, ma lui ti farà sicuramente del male, fratello". A parlare invece è stato il suo agente che in occasione dell'appuntamento con Entertainment Tonight ha smentito le parole di Kurt Angle, in maniera anche abbastanza perentoria. Queste le sue parole: "Le gambe? Va tutto bene con lui. Hulk è una persona con molto umorismo". Da una parte dunque le rivelazioni dell'ex lottatore americano, dall'altro le parole del rappresentante di Hogan. E se si trattasse magari di uno scherzo? Quel riferimento all'umorismo, di certo alimenta i dubbi sulla vicenda.