Guignard e Fabbri d’oro nella danza agli Europei pattinaggio di figura: Italia domina il medagliere Charléne Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la medaglia d’oro nella danza agli Europei pattinaggio di figura di Espoo. Italia prima nel medagliere.

A cura di Vito Lamorte

Charléne Guignard e Marco Fabbri si sono aggiudicati la medaglia d'oro nella danza agli Europei pattinaggio di figura di Espoo. Si tratta del secondo trionfo dopo quello di Sara Conti-Niccolò Macii nelle coppie di artistico: una competizione trionfale da parte degli atleti azzurri, che si sono aggiudicati il medagliere in maniera assolutamente meritata e con prove di grandissima qualità.

Per Charlene e Marco è la terza volta continentale sul podio dopo i bronzi di Minsk 2019 e Tallinn 2022. La coppia azzurra si è imposta con coreografie e movimenti davvero strepitosi, diffondendo emozione e commozione alla Metro Arena: alla fine è arrivato un punteggio di 210,44 che ha staccato la concorrenza in maniera netta. Il duo era stato già fenomenale ieri, quando aveva ballato una rhythm dance di grande valore tecnico: oggi si sono ripetuti nella free dance.

I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli sono stati sempre davanti a tutti dopo il segmento più corto e sono stati protagonisti di una prestazione eccezionale. Sulle musiche di ‘Lucifer', Guignard e Fabbri hanno celebrato attraverso il loro amore attraverso una magnifica coreografia e hanno raggiunto un traguardo favoloso, che porta di nuovo il nostro paese sul tetto d’Europa nella danza dopo i trionfi di Fusar Poli-Margaglio e Cappellini-Lanotte.

Hanno chiuso all'undicesimo posto gli altri due azzurri in gara, Victoria Manni e Carlo Roethlisberger: si erano piazzati undicesimi anche dopo la rhythm dance.

L’Italia va via dalla Finalndia vincendo il medagliere della competizione e portando a casa la bellezza di quattro medaglie, due d’oro (Guignard-Fabbri, Conti-Macii) e due d’argento (Matteo Rizzo e Ghilardi-Ambrosini). Il prossimo appuntamento con il pattinaggio di figura saranno adesso i Four Continents, in scena a Colorado Springs dal 7 al 12 febbraio.