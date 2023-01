Straordinaria doppietta dell’Italia agli Europei di pattinaggio: Conti e Macii vincono l’oro Splendida doppietta per l’Italia agli Europei di pattinaggio artistico di Espoo. Sara Conti e Niccolò Macii hanno vinto la medaglia d’oro, mentre Ghilardi e Ambrosini hanno conquistato l’argento.

A cura di Alessio Morra

Risultato senza precedenti per l'Italia nella storia del pattinaggio. A Espoo l'Italia ha vinto sia la medaglia d'oro che quella d'argento nel programma dell'artistico a coppie degli Europei. Oro per Sara Conti e Niccolò Macii, che dopo aver chiuso al comando il programma corto si sono confermati nel programma libero e hanno ottenuto il successo davanti alla coppia formata da Ghilardi e Ambrosini. Un uno – due straordinario per l'Italia che fa doppietta e vince due medaglie.

Storica doppietta per l'Italia agli Europei di pattinaggio artistico in Finlandia. Sara Conti e Niccolò Macii hanno vinto l'oro nella gara a coppie e lo hanno fatto battendo anche Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Un traguardo di portata storica per l'Italia che fino a oggi aveva vinto solo una medaglia (e di bronzo).

Sono stati perfetti Conti e Macii nella prova del corto, ma si sono soprattutto confermati nel programma libero svolto su un medley tratto dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso composta dal Maestro Ennio Morricone. Bella rimonta per Ghilardi e Ambrosini che hanno ottenuto l'argento, passando dal quinto al secondo posto. Terzo posto invece per i tedeschi Hocke e Kunkel che festeggiano il bronzo anche con un po' d'Italia, perché sono allenati da un team tricolore. Settimo posto per Lucrezia Beccari e Matteo Guarise.

La classifica finale