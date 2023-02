Golfisti arrivano alla seconda buca, trovano qualcosa di spaventoso: “Aveva il ventre rosso e nero” Il video è stato condiviso sulla pagina Instagram The Coast Golf and Recreation Club di Sydney (in Australia) e mostra cosa è successo ai giocatori che si apprestavano a perfezionare i loro colpi mentre si avvicinavano alla bandierina.

La brutta sorpresa avuta dai golfisti una volta arrivati sul green.

Giornata di sole, condizioni di vento accettabile. La quiete del green viene interrotta da un incontro inatteso e spaventoso. È capitato a un gruppo di golfisti intenti a completare il tracciato e null'altro hanno potuto fare che tenersi a distanza di sicurezza almeno fino a quando non hanno corso più pericolosi.

Il video è stato condiviso sulla pagina Instagram The Coast Golf and Recreation Club di Sydney (in Australia) e mostra cosa è successo ai giocatori che si apprestavano a perfezionare i loro colpi mentre si avvicinavano alla seconda buca. C'era qualcosa di strano che ha attirato la loro attenzione: il riflesso della luce era anomalo e quella cavità sembrava piena.

Il rettile arrotolato intorno al supporto della bandierina della buca.

Un serpente lungo un metro e mezzo, di colore nero e col ventre striato di rosso, s'era nascosto lì dentro alla ricerca di un po' di fresco e di ombra. S'era arrotolato intorno al ferro che teneva la bandierina fissata in quel punto e avvicinarsi non sarebbe stata una buona idea. Solo quando il rettile si è allontanato hanno potuto riprendere il percorso.

Il serpente nero dal ventre rosso è tra i più frequentemente incontrati in Australia, dove si registrano 35 attacchi all'anno. Secondo quando si è appreso, quell'esemplare non è velenoso a tal punto da provocare la morte ma un morso, oltre a essere doloroso, provoca conseguenze fisiche molto spiacevoli. I sintomi provocati dal siero rilasciato causano vomito, malessere muscolare, forte senso di spossatezza, mal di testa e perfino fitte addominali.ù

Tra i follower della pagina e gli stessi giocatori c'è stato anche chi ha commentato con grande ironia l'episodio: chi avrebbe mai potuto intervenire per liberare il campo gara da quel terzo incomodo? Un fan online ha scherzato facendo allusione a un'aquila oppure a un albatro che avrebbero potuto ghermire il rettile.