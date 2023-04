Golfista fa 2 “hole-in-one” consecutivi: impresa pazzesca, una volta ogni 11 milioni di tentativi A compiere l’assoluta prodezza ai Masters Par 3 è stato il 36enne irlandese Seamus Power che tra la buca 8 e la buca 9 ha compiuto due tiri perfetti consecutivi. Un evento quasi unico che ha fatto impazzire il pubblico.

A cura di Alessio Pediglieri

Seamus Power si è preso la scena assoluta durante il Masters Par 3 svoltosi ad Augusta siglando un doppio tiro capolavoro che pochi al mondo sono riusciti a compiere e che ha una percentuale altissima di difficoltà. Il golfista irlandese ha così realizzato due "hole-in-one" consecutivi, un'impresa davvero rara e speciale che ha fatto letteralmente impazzire i presenti.

Realizzare una buca in un solo tiro è uno dei sogni ad occhi aperti cui puntano tutti i golfisti, dai più giovani e dilettanti, ai professionisti di questo sport. In tanti ci tentano e diversi giocatori trascorrono anche la loro intera carriera a provarci senza fare nemmeno un "hole-in-one". Figuriamoci due di seguito come è accaduto a Power che è alla sua seconda apparizione all'Augusta National, ed è subito entrato nel ristrettissimo gruppo che, secondo lo US National Hole-in-One Registry, annovera coloro che hanno compiuto un'impresa difficilissima, che avviene ogni 11 milioni di tentativi. Ed è diventato il terzo giocatore nella storia di questo torneo a realizzare un'impresa del genere dopo Claude Harmon, che lo fece nel 1968 e Ozawa nel 2002.

Come mostrano le immagini che ritraggono Seamus Power intento nell'epica impresa, il 36enne golfista irlandese si è aiutato in entrambi i casi con il"back spin", tra l'ottava e la nona buca. Nel primo colpo a segno, il perfetto tiro è stato scoccato da un tee sopraelevato per 120 yards, mentre nella buca successiva (la 9), una buca da 130 yard, superando un laghetto, ha ripetuto il medesimo tiro con la pallina che è ritornata indietro lentamente fino alla bandiera, seguita appassionatamente dai presenti.

"Sono stato molto fortunato, ovviamente. Grande!" ha poi subito cercato di sminuire l'irlandese schernendosi dai tantissimi complimenti per il doppio incredibile gesto. "E' un ricordo di cui farò tesoro per tutto il resto della mia vita". Seamus Power non è proprio un campionissimo del golf, visto che il 36enne irlandese vanta solo due successi degni di nota, cioè la vittoria al Barbasol Championship nel 2021 e al Butterfield Bermuda Championship nel 2022. Per lui la prossima sarà la seconda edizione dei Masters che inizieranno la prossima settimana, dopo aver terminato con un mesto 27° posto l'anno scorso.