Golden Gala 2025 oggi in TV, programma e orari delle finali: Tamberi, Battocletti e gli italiani in gara Oggi è la giornata del Golden Gala 2025. Si tratta del quinto appuntamento stagionale della Diamond League e unica tappa italiana del massimo circuito internazionale itinerante di atletica all'Olimpico di Roma. Il programma con tutti gli italiani in gara: presente Tamberi e Battocletti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Golden Gala 2025 prende il via oggi, venerdì 6 giugno, stadio Olimpico di Roma. Si tratta del quinto appuntamento stagionale della Diamond League e unica tappa italiana del massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il prestigioso meeting intitolato a Pietro Mennea si disputa nella sede dell’ultima edizione dei Campionati Europei andata in scena un anno fa. Appuntamento importante per vedere all'opera tutti i campioni dell'atletica italiana ammirati nel corso della stagione e anche nelle ultime Olimpiadi di Parigi 2024.

Grande attesa per vedere all'opera proprio i reduci dalle medaglie olimpiche come Mattia Furlani nel salto in lungo, Nadia Battocletti che sarà in gara sui 5000 metri ma anche Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Filippo Tortu nei 100. Occhi puntati però anche su altri campioni dell'atletica azzurra come Leonardo Fabbri (getto del peso) e Lorenzo Simonelli (110hs). Qui tutte le informazioni sul programma della giornata e su dove vedere in diretta tv e streaming l'edizione 2025 del Golden Gala con gli orari dei singoli atleti in gara.

Gianmarco Tamberi in pedana.

Il programma del Golden Gala 2025 a Roma, dove vedere le gare in TV

Il programma completo e gli italiani in gara per ogni singola disciplina. Il Golden Gala 2025 sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due dalle ore 21 alle 23 e in diretta streaming sulla piattaforma di Rai Play disponibile tramite collegamento al sito o scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Venerdì 6 giugno

19:15 – salto con l'asta donne ( Bruni, Molinarolo )

– salto con l'asta donne ( ) 19:30 – lancio del disco donne ( Osakue )

– lancio del disco donne ( ) 19:48 – salto triplo donne ( Derkach )

– salto triplo donne ( ) 21:04 – 400m ostacoli donne ( Folorunso )

– 400m ostacoli donne ( ) 21:11 – salto in alto uomini ( Lando, Sioli, Sottile, Tamberi )

– salto in alto uomini ( ) 21:16 – 1.500m uomini ( Riva )

– 1.500m uomini ( ) 21:27 – getto del peso uomini ( Fabbri, Weir )

– getto del peso uomini ( ) 21:31 – 5.000m donne ( Battocletti )

– 5.000m donne ( ) 21:38 – salto in lungo uomini ( Furlani )

– salto in lungo uomini ( ) 21:59 – 400m uomini ( Scotti )

– 400m uomini ( ) 22:13 – 200m donne ( Kaddari )

– 200m donne ( ) 22:27 – 110m ostacoli uomini ( Simonelli )

– 110m ostacoli uomini ( ) 22:38 – 100m uomini ( Ali, Tortu )

– 100m uomini ( ) 22:49 – 1.500m donne (Vissa, Zenoni)

Nadia Battocletti.

Quando corre Nadia Battocletti al Golden Gala 2025

Nadia Battocletti dopo la medaglia olimpica a Parigi 2025 si presenterà al Golden Gala di Roma correndo i 5000m. Appuntamento per vedere l'azzurra in pista a partire dalle ore 21:30.

Tamberi nel salto in alto al Golden Gala, quando gareggia

Gianmarco Tambieri lunedì 2 giugno ha ufficializzato la sua presenza all'evento. Gareggerà nell’alto 265 giorni dopo la sua ultima apparizione a Bruxelles, lo scorso settembre. I tifosi azzurri potranno vederlo in pedana a partire dalle ore 21:10.

Gli italiani in gara al Golden Gala 2025

Chi sono gli italiani in gara al Golden Gala 2025. In questa edizione saranno 21 (12 uomini e 9 donne) gli azzurri impegnati a Roma nella tappa della Diamond League. Questi nel dettaglio gli atleti:

Donne

Dalia Kaddari (200m)

(200m) Sintayehu Vissa (1.500m)

(1.500m) Marta Zenoni (1.500m)

(1.500m) Nadia Battocletti (5.000m)

(5.000m) Ayomide Folorunso (400m hs)

(400m hs) Roberta Bruni (salto con l’asta)

(salto con l’asta) Elisa Molinarolo (salto con l'asta)

(salto con l'asta) Dariya Derkach (salto triplo)

(salto triplo) Daisy Osakue (lancio del disco)

Uomini

Chituru Ali (100m)

(100m) Filippo Tortu (100m)

(100m) Edoardo Scotti (400m)

(400m) Federico Riva (1.500m)

(1.500m) Lorenzo Simonelli (110m ostacoli)

(110m ostacoli) Stefano Sottile (salto in alto)

(salto in alto) Manuel Lando (salto in alto)

(salto in alto) Matteo Sioli (salto in alto)

(salto in alto) Gianmarco Tamberi (salto in alto)

(salto in alto) Mattia Furlani (salto in lungo)

(salto in lungo) Leonardo Fabbri (getto del peso)

(getto del peso) Zane Weir (getto del peso)