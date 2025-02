video suggerito

Giovane lottatore si rompe il collo in combattimento, è in condizioni disperate: “Incidente terrificante” Il diciassettenne Dominic Haines ha subito un terribile infortunio durante un combattimento, che gli ha spezzato la maggior parte dei muscoli del collo: “è rimasto insensibile dalle spalle in giù”. Subito operato, con l’inserimento di una “gabbia spinale” ha iniziato la fisioterapia di recupero, ma dovrà sottoporsi ad una nuova operazione alle vertebre. “Per ogni passo in avanti ne fa due indietro” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

119 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lui si chiama Dominic Haines e ha solamente 17 anni. E' uno studente di Atlanta e un lottatore dilettante che ha delle grandi potenzialità. O meglio, aveva. Perché durante un combattimento, ha avuto un infortunio impressionante, in cui si è rotto quasi la totalità dei muscoli del collo "ritrovandosi senza sensibilità dalle spalle in giù", hanno spiegato poi i medici. Che hanno definito l'incidente "terrificante e assurdo. Capita una volta su un milione". Haines ora si dovrà sottoporre ad un secondo intervento chirurgico dopo il primo in cui gli hanno impiantato una gabbia spinale per sostenerlo: adesso verrà operato direttamente alle vertebre.

" Se ciò che ti uccide ti rende più forte, allora quando Dominic tornerà non ce ne sarà per nessuno, diventerà una macchina". Sono le parole di papà Zach dopo che il figlio appena diciassettenne si era gravemente infortunato ai Georgia High School Association State Championships. Forse Dominic non ritornerà mai più sul ring, ma poco conta: sta combattendo la battaglia più difficile della sua giovane vita, dopo un incidente assurdo. A seguito di un colpo Dominic ha perso la sensibilità dalle spalle in giù, rompendosi quasi tutti i muscoli del collo. Costretto all'immediato ricovero in ospedale si è sottoposto ad un primo intervento chirurgico, in cui gli hanno impiantato una "gabbia attorno al midollo spinale, per aiutarlo a sostenere il peso del corpo". Da quel momento, per Dominic e la sua famiglia è iniziato l'incubo: lunghissime sedute di fisioterapia con il ragazzo incapace di muovere inizialmente un solo muscolo. Poi i primi progressi: "Ho sentito alcuni muscoli delle gambe e dei glutei rispondere" ha spiegato il fisioterapista che l'ha in cura.

Zach e il figlio Dominic Haines: si era appena laureato campione regionale di wrestling prima dell'incidente

Per Dominic però la strada verso il recupero è lunghissima. Dopo i progressi, ha accusato altri problemi gravi, nella deglutizione, a tal punto che è stato sottoposto ad un nuovo delicatissimo intervento, prima di quello che dovrà subire, direttamente sulle vertebre: "Gli hanno fatto delle radiografie di controllo" racconta il padre. "Hanno scoperto che le cose non vanno come dovrebbero mentre deglutisce: non può più mangiare cibi solidi, solo budini, gelatine e succhi. Gli hanno inserito un sondino gastrico con cui nutrirlo: per ogni passo in avanti che fa ne sta facendo due indietro".

Leggi anche Campionessa di sollevamento pesi muore durante un esercizio: il bilanciere le spezza il collo

Tuttavia, la battaglia continua e Dominic è in prima fila grazie all'impegno del padre: "Ho letto a Dominic un sacco di risposte ai miei post e gli piace sentirle" ha raccontato ancora il padre che aggiorna quotidianamente sulle condizioni del figlio per il quale è stata aperta anche una donazione in cui sono stati riversati migliaia di euro per sostenere le cure mediche. "Ha detto ‘Papà, non sapevo che così tante persone si preoccupassero per me. Puoi leggerne un altro paio, per favore?". Ora il nuovo intervento: "Gli resterà una cicatrice dai 7 ai 10 centimetri, dovrà ancora soffrire molto ma ha capito che è l'unica via verso il ritorno alla normalità anche se c'è il serio rischio che perderà definitivamente almeno il 25% del movimento del collo".