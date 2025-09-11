Gabrielle Wall batte il record mondiale dei 100 metri a piedi nudi sui mattoncini di Lego: il video

Fino a che punto si può spingere la passione per l'atletica, unita a un pizzico di fantasia e alla voglia di ottenere fama planetaria? La risposta a questa domanda l'ha data una mamma neozelandese, Gabrielle Wall, che ha battuto il record mondiale dei 100 metri corsi a piedi nudi su una pista tradizionale ma con una ‘leggerissima' variazione: un bel tappeto di mattoncini Lego, con tutte le conseguenze immaginabili in termini di dolore per i propri piedi.

Il video del record mondiale di Gabrielle Wall sui 100 metri a piedi nudi sul Lego

Il record è stato realizzato all'inizio di quest'anno ma è negli ultimi giorni che ha avuto grande diffusione, dopo che il Guinness World Record ha pubblicato il video sui propri social, premettendo che la donna si è cimentata nell'impresa "per ragioni che forse non capirete mai", ma anche ipotizzando che "essendo madre di due figli, probabilmente ha calpestato i mattoncini di plastica più volte di quante ne possa ricordare" e dunque era già in qualche modo allenata.

La Wall ha corso i 100 metri – senza scarpe e con due sottili solette sotto i piedi giusto per non ferirsi – in un tempo di 24 secondi e 75 centesimi, a Christchurch, in Nuova Zelanda. La pista è stata realizzata utilizzando 300 kg di Lego donati da un ente benefico nazionale che utilizza i Lego nei suoi corsi di robotica e meccanica educativa per bambini.

Come si è allenata la neozelandese per il record, per andare oltre il dolore

Battere questo record mondiale era una delle voci presenti nella lista dei desideri che Gabrielle aveva stilato nel 2022, quando aveva avuto un problema di salute. "È stata un'esperienza indimenticabile – ha detto dopo la prova, durante la quale ha avuto un piccolo inciampo a cui ha reagito prontamente – Sono orgogliosa di essermi spinta oltre nuovi limiti".

Gabrielle Wall durante la prova del record mondiale dei 100 metri a piedi scalzi sul Lego

L'allenamento in preparazione alla prova è stato insolito e piuttosto intenso, ha raccontato la Wall. Per circa quattro mesi la donna è andata a piedi nudi ovunque per rinforzare i suoi piedi, inclusi matrimoni, feste di Natale, lavoro: "Praticamente in ogni occasione. Avevo persino una piscina gonfiabile piena di ‘Lego da allenamento' in cui mi tuffavo mentre ero al telefono per lavoro. Quando mi parlavano, la gente doveva pensare che fossi sempre scontrosa".