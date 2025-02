Gabby Thomas mostra in un video i suoi molestatori e chiede aiuto: “Mi seguono dappertutto”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Gabrielle Thomas, meglio conosciuta come Gabby, sta vivendo un incubo. La velocista americana tre volte medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Parigi si è lasciata andare sui suoi canali social ad un lungo sfogo, per denunciare una situazione incresciosa. La classe 1996 di Atlanta si sente molestata da un gruppo di uomini che la seguono dappertutto, conoscendo alla perfezione i suoi spostamenti.

Gabrielle Thomas molestata da un gruppo di uomini, la seguono dappertutto

L'aspetto inquietante della vicenda è il fatto che Gabby Thomas si ritrovi di fronte queste persone in tutti gli aeroporti in cui approda, a dimostrazione del fatto che conoscono orari e destinazioni dei suoi voli. Si sente spiata dunque la campionessa americana che non si spiega come questo possa succedere se non attraverso un furto d'informazioni. Ecco allora la necessità di sfogarsi e raccontare tutto, con tanto anche di video di uno degli "incontri" con questi uomini che, una volta accortisi di essersi ripresi si coprono il volto e scappano via.

Queste le parole della medaglia d'oro nei 200 metri piani, nella staffetta 4X100 e 4×400: "Ho bisogno di consigli in questo momento perché mi sento come se fossi molestata e non ho idea di cosa fare o a chi rivolgermi. Ogni volta che viaggio, ho paura di imbattermi in questo gruppo di 3-6 uomini di mezza età che vogliono molestarmi".

Cosa fanno i molestatori a Gabby Thomas quando la incontrano in aeroporto

Ma cosa fanno nello specifico queste persone e come si comportano quando riescono a raggiungere Gabby? In pratica fanno sempre le stesse cose: "Non importa la città, sono venuti quando ero a Chicago e quando ero a Miami. Hanno i miei dati. Si presentano sempre al gate dell'aeroporto o al mio gate, così hanno i biglietti e possono passare i controlli di sicurezza. Mi chiedono di firmare le foto per loro, tipo 40. Non so cosa farne, probabilmente venderli, io Non importa".

C'è un aspetto che turba Thomas ed è quello al modo in cui questi signori riescono a sapere tutto delle sue mosse. Nessuna volontà di approfondire il discorso con loro visto, che a quanto pare possono diventare molto aggressivi: "Ciò che mi spaventa è che hanno le mie informazioni di volo anche senza che io sappia quando spostarmi: non dico a nessuno i dettagli del mio volo. Ho cambiato la password per tutti le mie email, non so se sono stata hackerata. Diventano molto aggressivi se dico di no e se sono da sola è molto spaventoso. Infatti sono diventati molto ostili con il mio ragazzo ieri".