Furlani non si ferma più, trionfa ancora al World Indoor Tour: vittoria e record a Ostrava

Mattia Furlani continua a volare alto e a dominare la pedana del salto in lungo al World Indoor Tour: al meeting di Ostrava ha vinto la gara di salto in lungo con 8.30 che stabilisce anche il record del meeting. All'arena Vitkovice l'azzurro brilla ancora, pochi giorni dopo il grande trionfo nel primo appuntamento di Parigi dove era riuscito a stabilire un altro primato. Ha battuto in volata il suo grande rivale, il campione olimpico Miltiadis Tentoglou che ha vinto l'argento con 8.23 m, e anche il bulgaro Bozhidar Saraboyukov che ha portato a casa il bronzo con 8.21. È il secondo successo consecutivo dopo quello del 2025 dove aveva vinto con 8.23.

Nuovo trionfo per Furlani a Ostrava

Al meeting di Ostrava l'azzurro riesce a portare a casa il risultato più grande pur cominciando in sordina, mettendosi alle spalle il suo più grande rivale che invece aveva cominciato molto bene. Furlani ha iniziato la gara con due salti sotto agli otto metri e mette la freccia soltanto al terzo, ma è il quinto tentativo a regalargli la medaglia d'oro e a permettergli di stabilire il nuovo record mondiale in questo meeting. Niente ha potuto il campione olimpico Tentoglou, l'avversario più temibile, che si è fermato a un soffio dall'italiano e dal primo posto del podio.

È un risultato molto incoraggiante per Furlani: dopo il world lead stagionale di 8.33 al meeting di Parigi (a soli 4 cm dal suo personal best indoor di 8.37), quello di Ostrava arriva a 45 giorni esatti dai Mondiali indoor di Toruń che si terranno tra il 20 e 22 marzo. Un segnale importantissimo da lanciare a tutti i rivali sullo stato di forma fisico e mentale che preannuncia un grande appuntamento dove si potrà puntare a un risultato importantissimo nonostante la concorrenza agguerrita.