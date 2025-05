Fred Kerley, medaglia olimpica nei 100 metri, arrestato per rissa: escluso dal Grande Slam di Miami

video suggerito

Per Fred Kerley niente torneo del Grande Slam di Miami, il circuito per velocisti ideato da Michael Johnson: il due volte medagliato olimpico sui 100 metri, nonché già ex campione del mondo nella specialità, è stato infatti arrestato dalla polizia come ha reso noto un comunicato ufficiale degli organizzatori dell'evento. Kerley sarebbe stato coinvolto in una rissa scoppiata all'interno di un hotel dove aggiornavano diversi atleti, coinvolgendo l'attuale compagno della sua ex fidanzata.

Il comunicato del Grand Slam Track: "Non correrà questo fine settimana"

Il Grand Slam Track event di Miami che in questo fine settimana è arrivato al secondo turno, ha annunciato con una nota formale nella giornata di venerdì 2 maggio che l'americano Fred Kerley non sarà tra i partenti dei 100 metri di sabato né dei 200 metri di domenica. Il circuito per velocisti creato da Michael Johnson, ha confermato così le prime indiscrezioni che volevano Kerley in stato di fermo: "Fred Kerley è stato arrestato ieri sera. La questione è sotto inchiesta e tutte le richieste di informazioni devono essere indirizzate all'ufficio dello sceriffo della contea di Broward", ha fatto sapere il Grand Slam Track in un comunicato. "Fred non correrà questo fine settimana. Non abbiamo ulteriori commenti al momento."

Le accuse a Kerley: una lite scoppiata per la ex fidanzata

L'ufficio dello sceriffo della contea di Broward non ha fornito immediatamente dettagli sull'arresto di Kerley, né sono arrivati commenti da parte dell'entourage dell'americano, anche se secondo diversi organi di stampa statunitensi, Kerley sarebbe stato stato accusato di aggressione con percosse in seguito a una lite avvenuta nell'hotel in cui alloggiano gli atleti del Grand Slam Track. Kerley avrebbe litigato con il nuovo compagno della sua ex fidanzata, Alaysha Johnson, che partecipa anch’essa alla GST nei 100 ostacoli. Alla lite avrebbe partecipato anche la sua attuale compagna, DJ Sky High Baby. Kerley aveva regolarmente gareggiato nell'incontro inaugurale del Grand Slam Track il mese scorso a Kingston, in Giamaica, ed è una perdita enorme sul fronte dell'immagine.

Chi è Fred Kerley, ex campione del mondo sui 100 metri e due volte medaglia ai Giochi

Il 29enne velocista USA è infatti una delle star "stay-in", cioè quel gruppo di atleti messi sotto contratto per ogni evento, grazie al loro nome e prestigio. Kerley è stato medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e medaglia d'argento nella stessa distanza ai Giochi di Tokyo 2020, vincendo nei 100 metri l'oro ai Mondiali in Oregon nel 2022.