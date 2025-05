video suggerito

Finzione penosa nel wrestling: dimentica di fare una mossa, ma per avversario e arbitro l’ha fatta Il pubblico ha fischiato sonoramente quanto accaduto venerdì sera durante WWE SmackDown, quando Elton Prince, intontito e sanguinante, ha dimenticato di eseguire la mossa che prevedeva il copione dell’incontro per liberarsi dallo schienamento di Nathan Frazer. A quel punto, in maniera ridicola, sia Frazer che l’arbitro del match, sono andati avanti invece come se la mossa fosse stata fatta, tra le proteste degli spettatori nell’arena. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Che il wrestling sia per lo più uno spettacolo ‘travestito' da sport è cosa nota, del resto né gli organizzatori né i lottatori sostengono il contrario. Gli stessi spettatori sanno che assisteranno a uno show con un copione già deciso a tavolino, sia per quanto riguarda le ‘macrostorie', ovvero le faide che si trascinano e i cambi di fazione dei personaggi, che per quanto concerne i singoli incontri, la cui sequenza di mosse – fino ad arrivare allo spumeggiante finale – è rigorosamente messa nero su bianco prima dei match e abbondantemente provata e mandata a mente da tutti i protagonisti, incluso l'arbitro, che è parte integrante della rappresentazione.

Disastro a WWE SmackDown: Elton Prince è ferito e dimentica la mossa che doveva liberarlo

Il giudizio sulla ‘qualità' degli incontri è dunque attinente non tanto ai gesti atletici dei lottatori (ovvero la minima componente sportiva residua), quanto alla resa drammatica della storia nel suo evolversi, con colpi di scena, tradimenti, salvataggi in extremis e match ribaltati quando sembravano finiti. Decisiva in tal senso è la capacità dei wrestler di interpretare al meglio la loro parte nel copione, alimentando quella sospensione dell'incredulità che gli spettatori vogliono abbracciare come se fossero a cinema o a teatro. Ecco perché il pubblico ha sonoramente fischiato quello è accaduto venerdì sera durante l'abituale appuntamento con WWE SmackDown, quando Elton Prince ha infranto il copione dimenticandosi di dare un calcio per uscire da uno schienamento che stava subendo.

La cosa ridicola è stata vedere il suo avversario, Nathan Frazer, e anche l'arbitra comportarsi invece come se Prince avesse effettivamente eseguito la mossa che prevedeva la sua parte, liberandosi dallo schienamento, quando invece non era successo nulla di tutto questo. Si stava svolgendo un ‘tag team match', dove Prince e Kit Wilson facevano ancora una volta coppia per combattere come ‘Pretty Deadly'. Di fronte a loro Frazer e Axiom, e tutto sembrava andare per il verso giusto finché Prince non è stato schiacciato da una ‘Shooting Star Press' da Frazer.

Avversario e arbitra vanno invece avanti come da copione: pubblico inferocito

A quel punto tuttavia c'è stato un imprevisto: Prince è stato colpito con violenza al mento, restando sanguinante dalla bocca e intontito. In quel mentre Frazer, senza avere la minima idea di cosa stesse succedendo sotto di lui, teneva fermo l'avversario per schienarlo e l'arbitra iniziava a colpire il tappeto col primo e secondo conteggio. In quel momento, come si è capito dall'atteggiamento sia dell'arbitra che di Frazer, quest'ultimo chiaramente si aspettava il calcio di Prince per uscire dallo schienamento, ed è apparso confuso quando non è arrivato. Prince era infatti troppo in difficoltà per ricordarsi quello che doveva fare, essendo più preoccupato della propria ferita. L'arbitra intanto aveva evitato di contare tre, come da copione, visto che questo prevedeva appunto che Prince si liberasse.

Se gli spettatori nell'arena hanno fischiato quando hanno capito che la sceneggiatura era andata a farsi benedire, i commenti sui social sotto il video diventato virale se la sono presa sia con la mancanza di reattività di Frazer e dell'arbitra, in particolare di quest'ultima, sia con la fragilità di Prince, invocando il ritorno ai tempi epici del wrestling, quando i lottatori non facevano una piega e continuavano a combattere nonostante ogni sorta di infortunio fisico.