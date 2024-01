Finale Mondiale di freccette con Luke Littler, quando si gioca e dove vederla in TV e streaming Littler-Humphries è la finale del Mondiale di Freccette 2024. L’incontro con protagonista il giovane talento Littler, che ha 16 anni, inizierà alle ore 21:15 e si potrà seguire su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La finale dei Mondiali di Freccette del 2024 è diventato un evento epocale. Perché il titolo oltre a Luke Humphries, uno dei favoritissimi della vigilia, se lo giocherà anche Luke Littler, un ragazzo di 16 anni numero 164 del ranking mondiale. Littler-Humphries si potrà seguire anche in Italia, per seguirla bisognerà collegarsi su DAZN.

Mercoledì 3 gennaio alle ore 21:15 si disputerà la finale del Mondiale di freccette che vedrà contrapporsi Humphries e Littler, che è il campione del mondo juniores e che con un percorso clamoroso è riuscito a issarsi fino alla finale. Luke Littler ha 16 anni, è nato nel 2007, è stato giocando come un veterano. Ha sconfitto fior di avversari, l'ultimo il fortissimo Rob Cross. Il giovanissimo, anzi il teenager sogna in grande ma si troverà di fronte un avversario di livello altissimo che ha perso solo un set tra quarti e semifinale (vinta 6-0 contro Williams).

Partita: Littler-Humphries

Quando si gioca: mercoledì 3 gennaio 2024

A che ora: 21:15

Dove si gioca: Londra, Inghilterra

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Mondiale Freccette 2024, finale

Dove vedere Littler-Humphries, finale Mondiale di freccette in TV

DAZN ha i diritti in esclusiva in Italia dei Mondiali di freccette 2024. Per vedere la gara che assegnerà il trofeo in diretta TV bisognerà avere innanzitutto un abbonamento a DAZN e per vederla dal televisore servirà o una Smart TV o una consolle di gioco (PlayStation o Nintendo) o un dispositivo come Google Chroomecast o FireStick TV Amazon.

Littler-Humphries dove vederla in streaming

Per vedere in streaming la finale tra Littler e Humphries servirà l'abbonamento a DAZN. Chi ce l'ha potrà vedere l'incontro, commentato da Dario Mastroianni e Giorgio Basile, con il commento tecnico di Giordano Reale, in diversi modi. Potrà seguirlo tramite Smart Tv, ma anche pc, Mac, tablet o smartphone.

A che ora c'è la finale con Luke Littler

L'orario di inizio dell'attesissima finale dei Mondiali di Freccette del 2024 inizierà alle ore 21:15. La finale è al meglio dei tredici set, ciò significa che vince il titolo Mondiale, e pure mezzo milione, chi si aggiudica sette set.