video suggerito

Ex bodybuilder muore schiacciato sotto un camion: aveva sconfitto l’obesità con lo sport vincendo 25 titoli Suel Nogueira è morto a 40anni a seguito di un terribile incidente stradale in moto. Rimasto schiacciato sotto un camion è deceduto a seguito delle ferite riportate dopo aver provato a rianimarlo invano per 40 minuti. In carriera l’ex bodybuilder aveva vinto 25 titoli e conquistato 8 volte i campionati brasiliani. Il tutto per combattere i problemi di peso: “Per tutta la vita ho combattuto per non essere grasso e ispirare gli altri”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

629 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex campione del mondo di bodybuilding Suel Nogueira, 40 anni, non è sopravvissuto alle ferite riportate dopo il terribile incidente in cui è stato coinvolto a Curitiba, in Brasile, quando per una fatale distrazione la sua moto si è andata ad accartocciare sotto un camion che aveva improvvisamente frenato per il traffico. In carriera Nogueira aveva conquistato 25 allori oltre agli otto titoli nazionali brasiliani e aveva scelto lo sport come risposta ai problemi di peso che gli avevano pesantemente condizionato la fanciullezza.

Secondo le prime ricostruzioni e i testimoni oculari, Nogueira stava guidando la sua moto blu tra le strade cittadine di Curitiba quando non si è accorto che un camion davanti a lui si era fermato per colpa del traffico. L'impatto è stato violento e la moto è rimasta incastrata sotto il veicolo. I paramedici del SIATE, il Servizio integrato di pronto soccorso traumatologico, si sono precipitati sul luogo dell'incidente, e hanno provveduto a liberare Nogueira, rimasto gravemente ferito. Hanno tentato di rianimarlo per 40 minuti senza successo prima di decidere di trasferirlo in elicottero all'Hospital do Trabalhador. Ma Nogueira durante il tragitto è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate.

Suel Nougeira era una autentica icona del bodybuilding sudamericano e brasiliano in particolare. Nel corso della sua carriera si era forgiato di ben 25 titoli di cui andava orgogliosamente fiero. Aveva scelto la via dello sport per necessità dopo che da giovanissimo aveva sofferto per problemi di peso. Poi, il riscatto e la vittoria sull'obesità, uno delle tante questioni di cui amava parlare si suoi social e che aveva a cuore: "Ho accumulato 25 titoli sportivi, tra cui quello di campione del mondo WFF" aveva scritto in un post. "Sono forse un po' severo con la dieta ma sempre socievole al 100% con chi mi dà la possibilità di mostrare chi sono veramente. Un atleta appassionato di bodybuilding ed ex obeso: ho combattuto tutta la vita per smettere di essere grasso e ispirare le persone".

Leggi anche La Roma vuole Ancelotti per la prossima stagione: i Friedkin stanno provando a convincerlo