Epica Ilaria Battistoni, fa punto con la faccia e guida il Novara volley all’impresa in Champions Incredibile vittoria nella semifinale di andata di CEV Cup dell’Agil Novara che ha superato a sorpresa le imbattibili turche dell’Eczacibasi Istanbul. Simbolo del sorprendente successo il punto rocambolesco conquistato da Battistoni nel 1° set.

A cura di Alessio Pediglieri

La Igor Gorgonzola Novara ha conquistato, contro ogni pronostico, la gara d'andata delle semifinali di CEV Cup sulla corazzata turca dell'Eczacibasi Istanbul in una incredibile sfida conclusasi con un imponente 3-2 al tie-break (25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14). Il punto più incredibile è arrivato nel primo set, quando a seguito di un lungo scambio, Ilaria Battistoni si è letteralmente immolata su una schiacciata, colpendo la palla di faccia e riuscendo a fare uno strepitoso punto.

Novara ha iniziato la propria serata davanti al proprio pubblico nel modo migliore, strapazzando le imbattibili turche nei primi due set, portandosi incredibilmente sul 2-0 ad un passo da una vittoria epica. poi, il dramma sportivo, con l'altrettanto imperiosa rimonta dell'Eczacibasi che ritrova il suo miglior volley, lo stesso che le ha permesso nel proprio campionato di essere leader indiscussa e senza sconfitte con un record di 23-0 con cui si era presentata al PalaIgor di Novara.

Le ragazze di coach Lavarini hanno trovato forze ed energie impensabili nella prima semifinale di Champions League, andando prima in vantaggio poi subendo la rimonta avversaria, per chiudere alla fine con uno strepitoso tie-break 16-14. Un successo che nessuno si poteva immaginare alla vigilia e che adesso proietta Novara nella concreta speranza arrivare in finale, se riuscirà a ripetere l'impresa mercoledì prossimo, 12 aprile, quando sarà attesa nel match di ritorno nell'inferno di Istanbul.

Ad inizio match, quando Novara si esprime su livelli altissimi annichilendo le avversarie, c'è anche spazio per il punto decisamente più bello, pazzesco e surreale dell'intero incontro. A farlo è Ilaria Battistoni, 26enne palleggiatrice della Agil Novara e della nazionale italiana, che si immola nel primo infuocato set. Subito dopo che Ebrar Karakurt (immensa con i suoi 27 punti finali) fissa il punteggio su 23-22 con una diagonale straordinaria, inizia un lungo scambio che finirà a favore delle padroni di casa. Come? Grazie a Battistoni che immolandosi con una risposta di faccia, segna il più rocambolesco dei +2 colpendo in pieno volto una schiacciata e riuscendo a rimettere la palla al di là della rete, in modo imprendibile.

PalaIgor in visibilio e compagne che circondano Battistoni ancora stordita e incredula per quanto appena accaduto in campo: un colpo che diventerà il simbolo indiscusso della voglia di vincere di Novara, in una serata indimenticabile, icona di un sogno in cui Novara ha creduto sin da subito, capovolgendo pronostici e avversarie. In attesa di un replay vincente a Istanbul.